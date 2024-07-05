رسميًا.. ستارمر رئيسًا لوزراء بريطانيا

أعلن القصر الملكي، يوم الجمعة، رسمياً تعيين كير ستارمر رئيساً لوزراء بريطانيا بعد حصوله على مباركة الملك تشارلز الثالث لتشكيل الحكومة الجديدة.

وتوجه ستارمر من قصر باكنغهام إلى مقر رئاسة الوزراء في “10 داوننغ ستريت”، حيث ألقى كلمة بهذه المناسبة.

ويحل ستارمر محل رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، الذي قدم استقالته للملك تشارلز بعد أن خسر حزبه، حزب المحافظين، السلطة لصالح حزب العمال في انتخابات شهدت اكتساحاً من الأخير.

وحقق حزب العمال، الذي ينتمي إلى يسار الوسط، أغلبية ساحقة في البرلمان المؤلف من 650 مقعداً، بينما تكبد حزب المحافظين أسوأ خسارة في تاريخه الطويل. جاءت هذه النتيجة بعد أن عاقب الناخبون الحزب الحاكم بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وضعف الخدمات العامة، وسلسلة من الفضائح.

ويتولى ستارمر رئاسة الوزراء في وقت تواجه فيه البلاد تحديات صعبة، منها ارتفاع العبء الضريبي إلى مستويات لم تشهدها بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، وتراجع مستويات المعيشة، وتدهور الخدمات العامة، خاصة في قطاع الصحة الذي يشهد إضرابات متكررة.

وعلى الرغم من المكاسب التاريخية التي حققها حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان في فرنسا في الانتخابات الأخيرة، اختار الشعب البريطاني بشكل عام حزب يسار الوسط لإحداث التغيير المطلوب.