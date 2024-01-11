زلزال بقوة 6.4 درجات يهز أفغانستان ويشعر به سكان باكستان

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات شمال شرق أفغانستان يوم الخميس، وشعر به السكان في كابول وإسلام أباد في باكستان.

وبحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي، وقع مركز الزلزال في منطقة جورم في ولاية بدخشان الواقعة في منطقة هندو كوش الجبلية.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات، لكن الآلاف فروا من منازلهم تجاه الساحات وأماكن أكثر أماناً هرباً من الهزات الارتدادية.

وضرب الزلزال على عمق 200 كيلومتر تقريبًا قبيل الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (09:30 بتوقيت غرينتش)، وشعر به سكان كابول الواقعة على بعد حوالي 300 كيلومتر عن جورم.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل نحو ألف شخص في سلسلة زلازل تراوحت قوتها بين 4.2 و6.3 درجات ضربت غرب أفغانستان.

ولا يزال آلاف الأشخاص يعيشون في خيام في المنطقة المتضررة بعدما دُمّر حوالي عشرة آلاف منزل، حسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وكان أقوى زلزال شهدته البلاد في السنوات الأخيرة وقع في عام 1998 وضرب ولايتي تخار وبدخشتان بشمال شرق البلاد وأسفر عن مقتل خمسة آلاف شخص.

وقالت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 213 كيلومترًا في سلسلة جبال هندوكوش بأقصى شمال باكستان.

وأن سكان الأجزاء الشمالية من البلاد شعروا به دون الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وشعر بالزلزال سكان الشطر الشمالي من باكستان بما في ذلك العاصمة إسلام آباد.