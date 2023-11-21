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رئيس “بينانس” يستعد للتنحي والاعتراف بانتهاكات مالية ضخمة

وستكون شركة “بينانس” مضطرة لدفع غرامة تتراوح بين 4 إلى 5 مليار دولار، لكي يسمح لها بمواصلة عملها بصورة طبيعية.

فريق التحرير by فريق التحرير
تشانغبينج تشاو

يستعد تشانغبينج تشاو الرئيس التنفيذي لشركة “بينانس” للتنحي عن منصبه والاعتراف بارتكاب انتهاكات مالية مقدرة بمليارات الدولارت.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن تشانغبينج تشاو الذي يشغل كذلك منصب الرئيس التنفيذي لأكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، متهم بانتهاكات تتعلق بغسيل الأموال بمليارات الدولارات.

وأشار التقرير إلى أن تشاو ينوي الاعتراف بفعلته في محكمة سياتل، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العدل الأمريكية محاكمة في مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء.

ولم تكشف وزارة العدل عن أسباب المحاكمة بشكل واضح، لكن أشارت تقارير إلى أن إجراءات المحاكمة تدور حول العملات المشفرة.

وأفادت تقارير أن شركة “بينانس” ستكون مضطرة لدفع غرامة تتراوح بين 4 إلى 5 مليار دولار، لكي يسمح لها بمواصلة عملها بصورة طبيعية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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