ذكاء جوجل الاصطناعي يتنبأ بحالة الطقس في المستقبل

أعلنت شركة Google DeepMind، عن تطوير برنامج ذكاء اصطناعي يسمى Graph Cast يستطيع التنبؤ بأحوال الطقس لمدة 10 أيام قادمة بدقة تتفوق على خبراء الأرصاد.

وقالت الشركة إن البرنامج ينتج توقعات دقيقة في غضون 60 ثانية، بعد تغذيته ببيانات على مدار 40 عاما من البيانات الجوية من محطات الطقس وصور الأقمار الصناعية وسجلات الرادار، بحسب صحيفة تليجراف البريطانية.

وأثبت البرنامج بالفعل أنه يمكنه تحديد الأحداث الجوية في وقت مبكر، واكتشاف هطول الأمطار قبل التوقعات التقليدية من قبل خبراء الأرصاد، ويسمح البرنامج بالكشف المبكر عن العواصف.

وقال بوميت كوهلي، نائب رئيس البحث في Google DeepMind إن التنبؤ بالطقس هو أحد أصعب المشكلات التي تشغل الإنسانية منذ زمن طويل.

وأضاف: “برنامج GraphCast دقيق للغاية مقارنة بالأنظمة التقليدية وهو سريع بشكل لا يصدق، ويجري التوقعات في أقل من دقيقة إنه أمر مثير للغاية”.

وواصل: “على عكس النماذج التقليدية التي تعتمد على تشغيل الظروف الحالية من خلال المعادلات الفيزيائية وخوارزميات الكمبيوتر، يستخدم البرنامج الجديد شبكة عصبية لتعلم كيفية تطور الغلاف الجوي بمرور الوقت”.

نقطة تحول

وقام فريق عمل برنامجGraphCast ، بتركه مفتوح المصدر حتى تتمكن منظمات الأرصاد الجوية في جميع أنحاء العالم من استخدامه جنبا إلى جنب مع نماذجها التقليدية.

وفي بحث جديد نُشر في مجلة Science ، أظهر أن GraphCast يعمل بشكل أفضل من نظام محاكاة الطقس الأفضل حاليا (HRES) ، والذي يستخدمه المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى .

وقال ماتيو تشانتري ، منسق التعلم الآلي في ECMWF ، الذي يستخدم البرنامج بالفعل: “توقعات الطقس تعني أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين، قد تكون مهتما بتوقعات الأمطار أو إنتاج الطاقة الخضراء، أو مسار الطيران الأمثل”.

وأتم: “في الأشهر الثمانية عشر الماضية، شهدنا ظهور إمكانية جديدة لإجراء توقعات الطقس مباشرة باستخدام نماذج التعلم الآلي”.