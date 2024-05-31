دونالد ترامب يدان بـ34 تهمة بحكم المحكمة وانهيار موقع حملته الانتخابية بضغط التبرعات

أصبح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس أول رئيس أمريكي يصدر في حقه حكم قضائي جنائي بحسب ما نقلته وكالات الأنباء، وبعد إعلان الحكم، تعطل موقع جمع التبرعات لحملة ترامب الانتخابية وفقا لحساب الحملة على موقع X الذي نشر قائلا: “الشعب الأمريكي يرى حقيقة المحاكمة الصورية المزورة التي أجراها جو بايدن المحتال. لقد تم دفع الكثير من الأمريكيين للتبرع لحملة الرئيس ترامب لدرجة أن صفحات WinRed انهارت. نحن نعمل على إعادة الموقع إلى الإنترنت في أسرع وقت ممكن.” وقال كبار أنصار ترامب إن الإدانة لم تردعهم؛ في الواقع، بدوا نشيطين به. وقال روبرت بيجلو الذي تبرع بما يزيد على تسعة ملايين دولار لمجموعة خارجية تدعم ترامب لرويترز “كل الاتهامات مفبركة”.

وفي سابقة تاريخية، دانت هيئة محلفين في ولاية نيويورك الخميس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بجميع التهم الموجهة إليه في قضية التلاعب بسجلاته المالية، التي تتضمن محاولة شراء صمت ممثلة أفلام إباحية. وصدر الحكم وتمت تلاوته في جلسة عقدت بعد خمسة أسابيع من الشهادات والمرافعات بين الإدعاء وفريق الدفاع عن المرشح الجمهوري الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية.

وأدانت هيئة محلفين في ولاية نيويورك ترامب بأكثر من 30 تهمة في القضية المشهورة بمحاولة شراء صمت ممثلة إباحية مقابل عدم الكشف عن علاقة حميمية مزعومة مع السياسي الجمهوري. وتدور تفاصيل القضية حول تلاعب الرئيس السابق بسجلاته المالية للتستر على محاولة شراء صمت الممثلة. ويواجه ترامب عدة محاكمات، بينما يواصل مساعيه الانتخابية ليصبح من جديد رئيسا للولايات المتحدة، إذا فاز بانتخابات نوفمبر المقبل.

وهذه هي أول مرة في التاريخ يصدر فيها حكم جنائي على رئيس أمريكي سابق أو خلال فترة حكمه. و. وتعد هذه هي أولى محاكمة لترامب من ضمن أربع محاكمات متفرقة، بينها محاكمة على المستوى الفيدرالي تتعلق بدوره في محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية. وتعد هذه الإدانة تطورا مزلزلا يأتي قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، التي يسعى من خلالها ترامب للعودة إلى البيت الأبيض. وبهذا الحكم، يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أمريكي يدان جنائيا، رغم أن هذا الحكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية. وبعد مداولات على مدار يومين، أعلنت هيئة محلفين من 12 عضوا أنها خلصت إلى أن ترامب مذنب في كافة التهم الأربعة والثلاثين التي يواجهها. وكان الإجماع مطلوبا لصدور أي حكم بالإدانة.