دراسة بين السعودية ومصر بشأن التبادل التجاري بالعملات المحلية

تدرس السعودية ومصر إتمام جزء من التبادل التجاري بين البلدين، بالعملات المحلية، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن خلال العام المقبل.

وقال يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري المصري، إن وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، اقترح على الجانب المصري إتمام جزء من التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية.

المركزي المصري والسعودي يبحثان المقترح

وأضاف الواثق بالله على هامش زيارة وفد سعودي للقاهرة برئاسة وزير التجارة، أن مقترح وزير التجارة السعودي، سوف يبحثه البنكين المركزين في البلدين، قبل الموافقة عليه.

وتوقع الواثق بالله، الانتهاء من دراسات هذا المقترح خلال العام المقبل 2024، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا.

وحلت السعودية في المرتبة الثانية، في قائمة الشركاء التجاريين لمصر في عام 2022.

حجم التبادل التجاري بين القاهرة والرياض

وأكد الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة السعودي، خلال فعاليات ملتقى الأعمال السعودي المصري، أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة، والرياض، ارتفع إلى 20.4 مليار دولار في عام 2020.

وأشار القصبي إلى أن حجم الاستثمار السعودي المباشر في مصر بلغ نحو 32 مليار دولار خلال الأعوام الماضية.

وكشفت سفارة السعودية في القاهرة، في بيان الأحد، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بلغ 25 مليار ريال في 2018، ثم ارتفع إلى 36 مليارا في 2019، ثم انخفض في عام الجائحة عام 2020، إلى 29 مليار ريال في 2020، ثم سجل قفزة إلى 54.5 مليار ريال في عام 2021، وواصل ارتفاعه في عام 2022، إلى 76.5 مليار ريال، بنمو 40 % على أساس سنوي.