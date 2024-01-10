دبي تبني أطول برج ساعة سكني في العالم

أعلنت شركة «لندن غيت» عن مشروع برج «فرانك مولر أتيرنيتاس» في دبي مارينا كأطول برج ساعة سكني يحمل علامة تجارية فاخرة في العالم هي فرانك مولر السويسرية للساعات الفاخرة، حيث تقدر قيمة المبيعات المتوقعة من المشروع بنحو ملياري درهم، على أن يجري تسليم الوحدات في حزيران / يونيو 2027.

ويجسد البرج، الذي يبلغ ارتفاعه 450 متراً، مفهوم المعيشة الفاخرة في دولة الإمارات.

ويصل حجم المحفظة العقارية لشركة «لندن غيت» التي ستنفذها في دبي هذا العام إلى 8 مليارات درهم.

وأكدت إيمان طه، الرئيس التنفيذي لشركة «لندن غيت»، خلال مؤتمر صحفي في دبي للإعلان عن المشروع، التزام الشركة بمواصلة تقديم أرقى المشاريع السكنية في دبي، وإضافة معالم أيقونية إلى أفق المدينة. وأضافت أن برج «فرانك مولر أتيرنيتاس» المكون من 106 طوابق سيسهم في إعادة تشكيل أفق دبي، بفضل المجموعة المتنوعة والحصرية من المساكن المميزة التي تقدمها «لندن غيت»، بما في ذلك قصور سكاي مانشن الفخمة وفيلات سكاي والمساكن المصممة بعناية فائقة بخيارات تبدأ من غرفة نوم واحدة وحتى 3 غرف.

ويتمتع كل مسكن بتصميم يضفي أناقةً حصرية على نمط المعيشة الفخم، وبأسعار تبدأ من 1.6 مليون درهم، وقد دخلت «لندن غيت» في شراكة مع مجموعة «ونبروكر» الحائزة جوائز عالمية في مجالها بغية تقديم خطة دفع مرنة وبآلية دفع 40/60، ما ييسر للعملاء الكرام إمكانية عيش هذه التجربة الفاخرة.

ويتمتع «برج فرانك مولر أتيرنيتاس» بموقع استراتيجي في «دبي مارينا»، ليقدم لسكانه مزيجاً متناغماً من صفو الحياة على الواجهة البحرية في واحدة من أكثر المناطق شهرةً في دبي. ويتفرد البرج بكونه محاطاً بوجهات اجتماعية رئيسية مثل «النخلة جميرا» وقربه من مراكز التسوق والمطارات وملاعب الجولف، ما يتيح لساكنيه سهولة التنقل.