فريق التحرير by فريق التحرير

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دبي، هطول أمطار مع تأثر الإمارات بمنخفض حتى السبت

هطول أمطار غزيرة في مناطق في دبي مع امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا

فريق التحرير by فريق التحرير
دبي

تهطل أمطار بغزارة متنوعة في مناطق مختلفة في دبي، ويأتي ذلك بعد توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة، خلال الفترة من الأربعاء حتى السبت المقبل، بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة، مع تدفق السحب من الغرب، تتخللها السحب الركامية، على مناطق متفرقة، ويصاحبها سقوط أمطار.

من جانب آخر، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها اليوم في ضوء الأحوال الجوية التي تشهدها مناطق الدولة.

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