دبي، هطول أمطار مع تأثر الإمارات بمنخفض حتى السبت

تهطل أمطار بغزارة متنوعة في مناطق مختلفة في دبي، ويأتي ذلك بعد توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة، خلال الفترة من الأربعاء حتى السبت المقبل، بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة، مع تدفق السحب من الغرب، تتخللها السحب الركامية، على مناطق متفرقة، ويصاحبها سقوط أمطار.

من جانب آخر، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها اليوم في ضوء الأحوال الجوية التي تشهدها مناطق الدولة.

تدعو وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها يوم غد الجمعة 17 نوفمبر في ضوء الأحوال الجوية التي تشهدها مناطق الدولة.



كما تؤكد الوزارة على أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة… — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) November 16, 2023