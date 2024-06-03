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خلال ساعات، تغطية كاملة بعد طرح “أرامكو” الثانوي واكتتاب الأفراد صباح اليوم

جمع طرح “أرامكو” الثانوي 12 مليار دولار بعد وقت قصير من بدء بناء سجل الأوامر للمؤسسات وتبدأ اليوم فترة اكتتاب شريحة الأفراد من الساعة 9 صباحاً يوم الاثنين 03 يونيو وتنتهي الساعة 5 مساءً يوم الأربعاء 05 يونيو 2024.

فريق التحرير by فريق التحرير

أشارت بلومبرغ إلى أن الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية شهد تغطية جميع أسهم الطرح بعد وقت قصير من بدء بناء سجل الأوامر للمؤسسات بحجم 12 مليار دولار.

ونشرت أرامكو دليل إجراءات الطرح الثانوي (هنا) وذكرت فيه أن فترة اكتتاب شريحة الأفراد تبدأ من الساعة 9 صباحاً يوم الاثنين 03 يونيو وتنتهي الساعة 5 مساءً يوم الأربعاء 05 يونيو 2024. ويتراوح نطاق سعر الطرح بين 26.70 ريال سعودي و29.00 ريال سعودي للسهم الواحد.

يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين الأفراد 154.5 مليون سهم تمثل 10% من أسهم الطرح، باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.

وبحسب بيان “أرامكو” “لتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء (“خيار التخصيص الإضافي”) أو “greenshoe” بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهما لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.

وسيتم إعلان سعر الطرح النهائي والتخصيص يوم 7 يونيو، وتنفيذ الصفقات المتفاوض عليها وإيداع الأسهم وبدء التداول عليها يوم 9 يونيو، ورد الفائض يوم 11 يونيو، وستكون الفترة من 9 يونيو – 9 يوليو: فترة الاستقرار السعري (إمكانية زيادة حجم الطرح بحد أقصى 10%؜).

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...