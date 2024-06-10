فيما منيت أحزاب ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتز وائتلاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخسائر مدوية، فاز فيدياس أحد مشاهير يوتيوب البالغ من العمر 24 عامًا، بمقعد في البرلمان الأوروبي بعد أن طالب من متابعي مقالبه البالغ عددهم 2.6 مليون التصويت له في قبرص – على الرغم من اعترافه بأنه ليس لديه أي معرفة بالاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت الذي اضطر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرد على هزيمته في الانتخابات الأوروبية يوم الأحد بالإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة، مع تسجيل اليمين المتطرف صعوداً ملحوظاً في فرنسا وألمانيا، حيث يتقدم على حزبي الرئيس إيمانويل ماكرون، والمستشار أولاف شولتز.

وانتخب القبارصة فيدياس عضوا مستقلا في البرلمان الأوروبي، واشتهر فيدياس بانايوتو بمقاطع كوميدية جريئة ومقاطع لمقالب، وقد ذاع صيته على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال أعمال مثيرة مثل مهمة معانقة 100 من المشاهير، ومسابقات تناول البيتزا، ومدونات الفيديو التي تظهره وهو يتهرب من دفع أجرة القطارات السريعة اليابانية.

يُعرف باسم “فيدياس” ويصف نفسه بأنه “متهور يرتكب أخطاء باحترافية عالية وأنه دون أي خبرة سياسية أو انتماء حزبي.

لدى الشاب البالغ من العمر 24 عامًا أكثر من 2.6 مليون مشترك، وعلى الرغم من عدم وجود خبرة سياسية لديه، فقد حصل على ثالث أكبر عدد من الأصوات بنسبة 19.4%. وقال بانايوتو: “لقد كان ما حدث بمثابة صدمة، إنها معجزة”.



وقال لإذاعة CyBC الحكومية: “يجب على الأحزاب أن تعتبر ذلك بمثابة تحذير بضرورة التحديث والاستماع إلى الشعب”.

وفي العام الماضي، اضطر بانايوتو إلى الاعتذار بعد أن أثار غضبا في اليابان بسبب مقطع فيديو على موقع يوتيوب تهرب فيه من دفع أسعار القطارات وفاتورة الإفطار في فندق خمس نجوم.

ويظهر المقطع، الذي حصد ملايين المشاهدات، وهو يسافر عبر اليابان على متن قطارها السريع الشهير، بينما يتهرب من الأجرة عن طريق الاختباء في المراحيض والتظاهر بالمرض.

لكنه احتفل يوم الأحد بفوزه بتجمع في ساحة إليفثريا في عاصمة الجزيرة نيقوسيا، حيث قال: “نحن نكتب التاريخ. ليس فقط في قبرص، ولكن على المستوى الدولي”.

وبحسب صحيفة بوليتيكو، أعلن بانايوتو في يناير/كانون الثاني أنه سيترشح للانتخابات.

وفي ظهوره على التلفزيون القبرصي، اعترف ألفا قبرص – حيث كان يرتدي حذاءً رياضيًا وسروالًا قصيرًا وسترة بدلة وثلاث ربطات عنق – بأنه لم يصوت قط، ولا يعرف سوى القليل عن السياسة والاتحاد الأوروبي، لكنه لم يعد قادرًا على تحمل استمرار حكم قبرص. “المهووسين” في بروكسل.

وعندما قدم بانايوتو ترشيحه في أبريل/نيسان، اعترف بأن هدفه لم يكن الفوز بالانتخابات، بل تحفيز الشباب على الانخراط في السياسة.

ويبلغ عدد سكان هذه الدولة الجزيرة المتوسطية حوالي 900 ألف نسمة، تم تسجيل أكثر من 683 ألف منهم للتصويت في انتخابات نهاية الأسبوع.

بلغت نسبة المشاركة في قبرص أقل بقليل من 59%، مقارنة بـ 45% في انتخابات 2019، وأرجع المحللون هذا الارتفاع جزئيًا إلى “عامل فيدياس”.

وفقًا لتحليل بيانات استطلاعات الرأي التي أجراها موقع Philenews الإخباري، فاز بانايوتو بنسبة 40٪ من الأصوات من الفئة العمرية 18-24 عامًا و28٪ من الأصوات من الفئة 25-34 عامًا.

وتم انتخاب ستة نواب قبارصة في البرلمان الأوروبي.

وجاء السيد بانايوتو في المركز الثالث خلف حزب ديزي المحافظ (25٪) الذي احتفظ بنائبيه في البرلمان الأوروبي، والحزب الشيوعي اكيل (22٪) الذي فقد أحد نائبيه في البرلمان الأوروبي.

كما انتخب الناخبون القبارصة عضوًا في البرلمان الأوروبي من حزب ELAM القومي المتطرف (11٪) وحزب الوسط ديكو (10٪).