فيديو.. الشيخة لطيفة تشارك في حملة “تراحم من أجل غزة” في دبي

زارت اليوم السبت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون وعضو مجلس دبي ، مركز حملة “تراحم من أجل غزة” وشاركت المتطوعين في تعبئة صناديق الإغاثة.

وشهدت حملة “تراحم من أجل غزة” إعداد أكثر من 7,500 سلة إغاثة بمشاركة 2600 متطوع وتهدف هذه الحزم الإغاثية إلى تقديم الدعم وإظهار التضامن مع الفلسطينيين الذين تضرروا من الصراع الدائر في غزة.

تراحم من أجل غزة

وأطلقت دولة الإمارات حملة لإغاثة الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني.

وشهد هذا الحدث المجتمعي، الذي تم تنظيمه في مؤسسة الرمال للفعاليات في دبي، والذي أشرفت عليه دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تطوع عدد من المواطنين والمقيمين من جميع الأعمار والجنسيات، لإعداد الطعام ومستلزمات الإغاثة للأطفال والنساء.

وتشرف على الحملة وزارة الخارجية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الأغذية العالمي، وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع. وتدعم المبادرة 20 منظمة إغاثية وإنسانية.

وتستمر الحملة غدا بإقامة فعاليتين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) تحت إشراف الهلال الأحمر الإماراتي. ومركز إكسبو الشارقة تحت إشراف جمعية الشارقة الخيرية، وفقاً لوكالة “وام”.

. @LatifaMRM participates in the ‘Tarahum for Gaza’ campaign in Dubai. 2,600 volunteers prepare more than 7,500 relief packs. Organised at Qalaat Alremaal Events in Dubai, the community event was overseen by @DubaiCares. @emiratesrc pic.twitter.com/ZWceZYkcuK — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 21, 2023