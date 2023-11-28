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“جلف كابيتال” الإماراتية تدرس زيادة استثماراتها في دول الخليج

شركة “جلف كابيتال”، تستثمر 3 مليارات ريال في السعودية، فيما بلغ حجم استثماراتها في مصر أكثر من 200 مليون دولار.

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية

قال المؤسس، والرئيس التنفيذي لشركة “جلف كابيتال” كريم الصلح، إن الشركة الإماراتية تسعى لتوسيع استثماراتها في مجال الاستدامة في منطقة الخليج، كما توسعت في آسيا.

 وأضاف الصلح، أن الشركة حاليا تدير أصولا بقيمة 11 مليار درهم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “جلف كابيتال”، في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي عربية”، أن 20% من محفظة استثمار الشركة مخصصة للاستثمارات في ملف الاستدامة.

3 مليارات ريال استثمارات الشركة بالسعودية

وكشف الصلح، أن ثلث استثمارات الشركة بقيمة 3 مليارات ريال في السعودية، وأن حجم استثمارات الشركة في مصر أكثر من 200 مليون دولار.

وأشار إلى أن الشركة تقوم حاليا بطرح محفظة جديدة، هي رابع محفظة لها، وخصصتها للاستثمار الخاص بقيمة 800 مليون دولار.

خطة الطرح في سوق أبوظبي

كما كشف الصلح، أن الشركة تخطط للطرح العام في سوق أبوظبي، وذلك بعد وصولها إلى إدارة أصول قيمتها 10 مليارات دولار.

وأضاف أن شركة “جلف كابيتال”، حققت 150% أرباحاً من صفقات التخارج الخمسة العام الماضي.

وشركة “جلف كابيتال” الإماراتية، هي شركة رائدة في إدارة الأصول البديلة، ولها خبرة استثمارية تمتد لأكثر من 17 عاما في الأسواق الخليجية، وأسواق آسيا.

الشركة تدرس التوسع في أفريقيا

وخلال أكتوبر الماضي، أعلنت شركة جلف كابيتال الإماراتية، الاستحواذ على حصة أغلبية في مجموعة “هان آند هان”، عبر مجموعة “سي دبليو بي” التابعة لها.

ومجموعة “هان آند هان”، هي إحدى الشركات المتخصصة في الملكية الفكرية في أفريقيا.

وقال الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال، إن الاستحواذ على حصة أغلبية في “هان آند هان”، يمنح الشركة فرصة العمل في قارة أفريقيا، وهي واحدة من أهم القارات وأسرعها نموا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...