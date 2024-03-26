قفزت ثروة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الاثنين لتجعله ضمن قائمة أغنى 500 شخصا في العالم بعد أن أكملت شركته الإعلامية تروث سوشيال، Truth Social، عملية اندماج ستشهد ظهورها لأول مرة في سوق الأسهم بعد أشهر من المفاوضات والتحديات القانونية بحسب بلومبرغ.

وساهمت ثروة ترامب المستحدثة بضمه إلى قائمة بلومبرغ لأغنى 500 شخص في العالم بعد الموافقة على الصفقة التي يمكن أن تصل إلى 4 مليارات دولار. اندمجت شركة استحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) (والتي يتم تأسيسها عادة لغرض بيع أكبر عدد من الأسهم خلال الطرح العام الأولي، بهدف الاستحواذ أو شراء شركات أخرى في السوق) مع شركة “ترامب ميديا أند تكنولوجي التي أسسها ترامب في أكتوبر/تشرين الأول 2021 مما سمح لها بتقديم طرح عام أولي في بورصة ناسداك بسرعة.

ويمتلك ترامب ما يقرب من 58% من الشركة الجديدة، وهي حصة تقدر قيمتها بحوالي 3 إلى 4 مليارات دولار. ورغم أن ترامب سيُمنع من بيع الأسهم لمدة ستة أشهر على الأقل، لكن الأصول التي يملكها أدت على الفور إلى ارتفاع صافي ثروته في قائمة بلومبرغ.

وكان الرئيس السابق ثريًا حين بلغ صافي ثروته ذروته في السابق بنحو 3.1 مليار دولار، وفقًا لبلومبرغ. كانت كل الثروة تقريبًا في العقارات، وهي القيم التي كانت في قلب قضية الاحتيال التجاري في نيويورك التي تزعم أن ترامب وشركته ضخموا القيم.

هناك حاجة ماسة إلى هذه المكاسب غير المتوقعة بالنسبة لترامب، الذي ناضل من أجل العثور على أموال لدفع سندات بقيمة 464 مليون دولار في قضية الاحتيال، مما يعرض إمبراطوريته العقارية للخطر. وتم تخفيض السندات عند الاستئناف يوم الاثنين إلى 175 مليون دولار، والتي قال ترامب إنه سيدفعها. من المقرر أن تظهر شركة الإعلام الجديد لأول مرة في سوق الأسهم يوم الثلاثاء بمؤشر DJT.