تصدر ملف تعويم الجنيه المصري، المناقشات السياسية، والاقتصادية في مصر، مع ترقب المستثمرين المحليين، والأجانب وأسواق المال، لقرار الحكومة المصرية، حول موعد تعويم الجنيه المصري، ونسبة تخفيض قيمة الجنيه المصري، وهل يتم تعويم الجنيه المصري مرة واحدة، أو على مراحل، وأهم المؤشرات التي سوف تحدد سعر الجنيه المصري الجديد، مقابل الدولار.

وبعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في مصر الثلاثاء الماضي، بدأت المؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الاقتصادية الدولية، في إصدار تقارير تحدد سيناريوهات تعويم الجنيه المصري، والمؤشرات، والعوامل التي سوف تحدد طريقة تحرير سعر صرف الجنيه المصري “تعويم الجنيه“، وتوقعاتهم لهذه الطريقة، وهل تكون تدريجية، أم تترك الحكومة المصرية سعر صرف الجنيه للعرض، والطلب، فيما يطلق عليه تعويم الجنيه المصري بشكل كامل.

أهم توقعات بسيناريوهات تعويم الجنيه المصري

موعد تعويم الجنيه المصري..3 مؤشرات تحدد السعر الجديد مقابل الدولار

“أريبيان بزنس”، تعرض في هذا التقرير، أهم توقعات المؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الاقتصادية الدولية، لموعد تعويم الجنيه المصري، والمؤشرات الرئيسية التي تتحكم في حجم تخفيض قيمة الجنيه المصري، وطريقة تعويم الجنيه المصري، وتطورات تفاوض الحكومة المصرية، مع صندوق النقد الدولي، حول قرض الصندوق المرتبط ببرنامج الإصلاح واحتمالات زيادته، وحجم الفجوة التمويلية لسداد الالتزامات الخارجية لمصر، وكيفية سدادها، وتأثير حرب إسرائيل في قطاع غزة، على الاقتصاد المصري، وحجم المساعدات المقدمة من الشركاء الخليجيين، والدوليين، نتيجة هذه الحرب، وتنامي أهمية، ومكانة مصر الجيوسياسية بسببها.

“مورغان ستانلي” يتوقع تعويم الجنيه المصري تدريجيا

توقع بنك “مورغان ستانلي” (Morgan Stanley)، اتخاذ الحكومة المصرية، قرار تعويم الجنيه المصري، بشكل تدريجي، أو مرحلي، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، ضمن استكمال تنفيذ برنامجها الاقتصادي، الذي يشمل خصخصة بعض الشركات الحكومية، وخفض الديون الخارجية.

وبنك مورغان ستانلي، يعتبر من أكبر المؤسسات المصرفية متعددة الجنسيات في أمريكا، والعالم، ويقدم خدمات مالية واستثمارية، ويعمل في 42 دولة، وله أكثر من 1300 مكتب حول العالم.

وأكد بنك مورغان ستانلي، في تقرير أصدره الأسبوع الحالي، حسب وكالة بلومبرج الأمريكية، أن مصر ستستكمل الإجراءات الاقتصادية ضمن برنامجها الاقتصادي، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، متوقعا أن تزيد الحكومة المصرية من جهودها في بيع بعض أصول الدولة، التي أعلنت من قبل عن طرحها للخصخصة، وأن تعمل الحكومة المصرية على برنامج خفض الديون.

موعد تعويم الجنيه المصري..3 مؤشرات تحدد السعر الجديد مقابل الدولار

وتوقع البنك، الذي يعتبر من أكبر المؤسسات المصرفية متعددة الجنسيات في أمريكا، والعالم، أن تفاوض الحكومة المصرية، صندوق النقد الدولي، على زيادة قرض الصندوق، الذي يمول برنامج الإصلاح الاقتصادي، المرتبط به، من 3 إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

آثار تعويم الجنيه المصري على السوق “السوداء”

أكد بنك مورغان ستانلي، أن رؤية تعويم الجنيه المصري، أو سياسة سعر صرف الجنيه، عند الحكومة المصرية، غير واضحة، لكنه رجح أن تقوم الحكومة المصرية، بإجراء تعويم الجنيه المصري، مرحليا، أو تدريجيا في الأجل القصير، بدلا من تعويم الجنيه المصري، وتحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل.

ويرى مورغان ستانلي، أن تعويم الجنيه المصري، أو تحرير سعر صرف الجنيه، تدريجيا، أو مرحليا إلى مستويات أقل من سعر السوق الموازية “السوداء” الحالي، هو إجراء مناسب على الأرجح في المدى القصير، بعد العودة للتركيز على الاقتصاد بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل.

وتوقع البنك في تقريره، أن تعويم الجنيه المصري، أو تحرير سعر صرف الجنيه، تدريجيا، إذا تزامن مع الموافقة على حزمة تمويل أكبر من صندوق النقد الدولي، والحصول على حزم من التمويلات الإقليمية، ومن مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، ليصل التمويل المتوقع إلى 7 مليارات دولار، سوف يؤدى لتخفيف ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بمصر، ويخفض أسعاره فيه، ويؤدى إلى حدوث انتعاش متواضع في تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

ويراهن المستثمرون في سوق المشتقات المالية الدولية، على أن الحكومة المصرية، سوف تضطر إلى السماح بانخفاض سعر الجنيه 40% أخرى خلال العام المقبل، ليصل سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري، إلى ما بين 49 و50 جنيها، مقارنة بنحو 30.85 جنيها حاليا.

عواقب عدم التحول إلى تعويم الجنيه المصري “المرن”

موعد تعويم الجنيه المصري..3 مؤشرات تحدد السعر الجديد مقابل الدولار

وحذر بنك مورغان ستانلي، في تقريره من أن اتخاذ إجراءات تعويم الجنيه المصري، بشكل تدريجي، والتوقف بعدها عن الاتجاه بسياسة تعويم الجنيه المصري، إلى التعويم الحر، أو تعويم الجنيه المصري “المرن”، المدار بمزيد من المرونة بصورة مستمرة، سوف يؤدى إلى عودة ضغوط السوق الموازية “السوداء”، واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، لدى البنك المركزي المصري، كما حدث بالمرات السابقة.

توقع البنك، أن يؤدي التخفيف المتوقع في الظروف المالية العالمية، من تخفيض متوقع لسعر الفائدة، في النصف الثاني من العام المقبل، وزيادة تمويل المؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف، إلى تشجيع الحكومة المصرية، على اعتماد المزيد من المرونة التدريجية حيال تعويم الجنيه المصري، أو سعر الصرف الجنيه، وذلك على الرغم من “الخوف الواضح من التعويم”، مما يمهد الطريق لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.

3 مؤشرات تحدد طريقة تعويم الجنيه المصري

ويرى بنك مورغان ستانلي، في تقريره، أن هناك 3 عوامل، أو مؤشرات رئيسية تحدد سياسة الحكومة تجاه تعويم الجنيه المصري، وتحرير سعر الصرف، وطريقة التعويم، موضحا أن العامل الرئيسي الذي سوف يحدد سياسة الحكومة، نحو تعويم الجنيه المصري، وتحديد طريقة خفض قيمته، هو معدل التضخم، ونسب قفزاته بسبب حجم خفض قيمة الجنيه.

وأضاف البنك الأمريكي، في تقريره، أن المؤشر الثاني المؤثر في تحديد سياسة الحكومة لطريقة تعويم الجنيه المصري، هو تمسك صندوق النقد الدولي، بشرط التزام الحكومة المصرية، بشكل كامل، وتام بسياسة تعويم الجنيه المصري، أو تحرير سعر الصرف الجنيه، بشكل حر، أو مرن، وكامل، مشيرا إلى أن التصريحات الأخيرة من كبار المسئولين بصندوق النقد الدولي، تظهر أنها خففت لهجتها بشأن الالتزام بهذا الشرط علي المدى القريب، بل وتنبئ باحتمالات قبولهم سياسية تعويم الجنيه المصري تدريجيا.

ويدرس صندوق النقد الدولي، زيادة حزمة برنامج قرضه للحكومة المصرية، إلى أكثر من 5 مليارات دولار مقارنة بنحو 3 مليارات دولار مقررة حاليا، في ظل تنامي دور مصر الجيوسياسي بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة.

علاقة تعويم الجنيه المصري وحرب “غزة”

موعد تعويم الجنيه المصري..3 مؤشرات تحدد السعر الجديد مقابل الدولار

أوضح تقرير بنك مورغان ستانلي، أن المؤشر الثالث المؤثر في تحديد سياسة الحكومة لطريقة تعويم الجنيه المصري، توقعات، أو آفاق حصول الحكومة المصرية، على تمويل إضافي من الداعمين الخليجيين، والمؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف، في ظل ارتفاع مكانة، وأهمية مصر الجيوسياسية، بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة.

ويرى عبد القادر حسين، العضو المنتدب للدخل الثابت في “أرقام كابيتال ليمتد” بدبي، أن أسواق الأموال العالمية، تتوقع أن تحصل الحكومة المصرية، على دعم من صندوق النقد الدولي ودول الخليج، وربما حتى من أمريكا، والاتحاد الأوروبي، اعتمادا على تطور مأساة عزة.

تعويم الجنيه المصري 4 مرات خلال 7 سنوات

وقامت الحكومة المصرية، باتخاذ قرار بتحرير أو تعويم الجنيه المصري بتخفيضات كبيرة 4 مرات خلال السبع سنوات الماضية، من نوفمبر 2016، وحتى يناير 2023، ليرتفع سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري، رسميا من 8.88 جنيهات مصري في نوفمبر 2016، إلى 30.85 جنيها مصريا حاليا، بنسبة ارتفاع أكثر من 247%، بينما يصل في السوق الموازية “السوداء” إلى 50 جنيها، بنسبة أكثر من 463%.

تواريخ أكبر 4 مرات لتعويم الجنيه المصري

نوفمبر 2016: تعويم الجنيه المصري، لأول مرة من 8.88 جنيهات مصري، إلى 15.77 جنيها للدولار بنسبة تراجع 78%.

مارس 2022: تعويم الجنيه المصري، لثاني مرة من 15.77 جنيها للدولار، إلى 19.7 جنيها للدولار بنسبة تراجع 25%.

أكتوبر 2023: تعويم الجنيه المصري، لثالث مرة من 19.7 جنيها للدولار، إلى 24.7 جنيها للدولار، بنسبة تراجع 25.4%.

يناير 2023: تعويم الجنيه المصري، لرابع مرة من 24.7 جنيها للدولار، إلي 32 جنيها للدولار الواحد بنسبة 30%.

تزايد التوقعات بتمويلات دولية جديدة لمصر بسبب “غزة”

موعد تعويم الجنيه المصري..3 مؤشرات تحدد السعر الجديد مقابل الدولار

تزايدت توقعات خبراء المال، والاقتصاد، بدعم صندوق النقد الدولي، ودول الخليج، وأمريكا، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات التمويل الدولية، لمصر، بسبب أنها المنفذ الوحيد لوصول المساعدات الغذائية، والإنسانية، إلى قطاع غزة، وسط حرب إسرائيل عليه، أو بعده.

وأضاف الخبراء، أن تدفق هذه التمويلات الجديدة، يتوقف على تعويم الجنيه المصري، أو تحرير سعر الصرف، سواء كان تعويما تدريجيا، أو كامل.

وتوقع تشارلز روبرتسون، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في “إف آي إم بارتنرز”، أن بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، سوف يقوم بتعويم الجنيه المصري، أو تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 20%، ثم الحصول على تمويل أكبر من صندوق النقد الدولي.

وأضاف روبرتسون، أن حدوث هذا سوف يكون أمرا إيجابيا للسندات المصرية بالدولار، وربما للأسهم في البورصة المصرية، وذلك بشرط اعتبار تعويم الجنيه المصري، بهذه النسبة كافيا للتخلص من أزمة شح النقد الأجنبي.

تعويم الجنيه المصري و7 مليارات دولار فجوة تمويلية

أكد معهد التمويل الدولي، الخميس، أن الحكومة المصرية، تواجه فجوة تمويلية خلال العام المالي الحالي 2023 / 2024، قدرها 7 مليارات دولار، متوقعا أن يتم تمويل هذه الفجوة بشكل أساسي، من خلال التدفقات المالية الرسمية، والاستثمار الأجنبي المباشر.

ويبدأ العام المالي في مصر، في أول يوليو من كل عام، وينتهي بنهاية يونيو من كل عام.

وتوقع معهد التمويل الدولي، أن تحقق مصر، معدل نمو بنسبة 3.3% خلال العام المالي الحالي، مقابل توقعات لصندوق النقد الدولي، التي بلغت 4%.

وقال المعهد في تقريره، إن هناك عدة عوامل سوف تؤدي لتقليص الاستهلاك الخاص، والحد من الصادرات، خلال العام المالي الحالي، بسبب ارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسيا، ونقص العملات الأجنبية، والحرب في غزة.

تعويم الجنيه المصري ضرورة لإصلاح الاقتصاد

موعد تعويم الجنيه المصري..3 مؤشرات تحدد السعر الجديد مقابل الدولار

وأوضح معهد التمويل الدولي، أنه بني توقعاته للاقتصاد المصري، على افتراض استئناف برنامج صندوق النقد الدولي، وقيام الحكومة المصرية، بإجراء تعويم الجنيه المصري، أو خفض كبير لقيمة الجنيه، والانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف، وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأضاف المعهد في تقريره، أن تعويم الجنيه المصري، واستئناف برنامج صندوق النقد الدولي لمصر، سوف يمهد الطريق أمام خطة الحكومة المصرية لخصخصة أصول تقدر عائداتها بنحو 5 مليارات دولار، بحلول نهاية العام المالي الحالي، بالإضافة إلى توقعات بدعم خليجي جديد في صورة قروض بفوائد منخفضة.

انهيار موارد النقد الأجنبي وديون سيادية ضخمة

وانهارت موارد النقد الأجنبي بمصر، بعد خروج 55 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة “الأموال الساخنة”، على 3 مراحل في الفترة بين 2018، 2022، وتراجع تحويلات المصريين في الخارج، بنسبة 30.8 % لتهبط إلى 22.1 مليار دولار العام المالي الماضي 2022/2023.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية مزمنة لعديد من الأسباب منها وصول التضخم لمستويات قياسية، وقفزت الديون الخارجية لمصر، إلى 100 مليار دولار يتعين على مصر سدادها على مدى 5 سنوات القادمة، منها 42.26 مليار دولار أقساط ديون خارجية، وفوائدها يستحق سدادها خلال العام المقبل.

وواصل مؤشر التضخم في مصر، الارتفاع بشكل حاد خلال مدار العامين الماضيين، وبلغ مستوى قياسيا، وصل إلى 35.6% سنويا في نوفمبر الماضي.