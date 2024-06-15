تعويضات الرؤساء التنفيذيين تزيد الفجوة مع الموظفين إلى 200 سنة

قفزت حزمة التعويضات النموذجية للرؤساء التنفيذيين الذين يديرون الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 13% في العام الماضي، وهو ما يتجاوز كثيراً الأجور والمزايا التي يحصل عليها الموظفون، في وقت يفرض التضخم ضغوطاً كبيرة على ميزانيات الأمريكيين، كما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

وارتفع متوسط ​​رواتب الرؤساء التنفيذيين بنسبة 12.6% إلى 16.3 مليون دولار، وفقاً لبيانات تم تحليلها لصالح وكالة “أسوشيتد برس” بواسطة “إيكويلار”. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأجور والمزايا التي حصل عليها العاملون في القطاع الخاص بنسبة 4.1% حتى عام 2023.

وأظهرت بيانات نصف الشركات في مسح الأجور لهذا العام، أن الموظف في منتصف جدول رواتب الشركة سيستغرق ما يقرب من 200 عام لجني ما حققه الرئيس التنفيذي.

وقد حصل الرؤساء التنفيذيون على المزيد من المكافآت عندما أظهر الاقتصاد مرونة ملحوظة، مما عزز الأرباح القوية ودعم أسعار الأسهم. بعد التغلب على الوباء، واجهت الشركات تحديات ناجمة عن التضخم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة. وحصل حوالي عشرين من الرؤساء التنفيذيين في الاستطلاع السنوي الذي تجريه وكالة “أسوشيتد برس” على زيادة في الأجور بنسبة 50% أو أكثر.

وقالت كيلي مالافيس، الشريك المؤسس لشركة Compensation Advisory Partners في نيويورك: “في سوق ما بعد الوباء، تكمن الرغبة في أن تقوم مجالس الإدارة بمكافأة الرؤساء التنفيذيين والاحتفاظ بهم عندما يشعرون أن لديهم قائداً جيداً. وهذا يؤدي إلى زيادة تعويضات الرؤساء التنفيذيين”.

لكن سارة أندرسون، التي تدير مشروع الاقتصاد العالمي في المعهد التقدمي لدراسات السياسات، تعتقد أن الفجوة في الدخل بين كبار المسؤولين التنفيذيين والموظفين تلعب دوراً في عدم الرضا العام بين الأمريكيين بشأن الاقتصاد.

وقالت: “ينصب معظم التركيز هنا على التضخم، وهو ما يشعر به الناس بالفعل، لكنهم يشعرون بألم التضخم أكثر لأنهم لا يرون أجورهم ترتفع بما فيه الكفاية”.

واستجابت العديد من الشركات لدعوات المساهمين لربط تعويضات الرئيس التنفيذي بشكل أوثق بالأداء. ونتيجة لذلك، تتكون نسبة كبيرة من حزم الأجور من جوائز الأسهم، والتي لا يستطيع الرئيس التنفيذي في كثير من الأحيان صرفها لسنوات، ما لم تحقق الشركة أهدافاً معينة، عادةً ما تكون سعر سهم أعلى أو قيمة سوقية أو أرباحاً تشغيلية محسنة.

وقد ارتفع متوسط ​​مكافآت الأسهم بنسبة 11% تقريباً في العام الماضي مقارنة بزيادة قدرها 2.7% في المكافآت العادية.

وتضمنت دراسة تعويضات الرؤساء التنفيذيين التي أجرتها وكالة “أسوشيتد برس” بيانات أجور 341 رئيساً تنفيذياً في شركات مدرجة ضمن مؤشر “ستاندرد اند بورز 500” الذين خدموا عامين ماليين متتاليين كاملين على الأقل في شركاتهم، والتي قدمت بيانات بالوكالة في الفترة ما بين 1 كانون الثاني يناير و30 نيسان / أبريل.

وتصدر هوك تان، الرئيس التنفيذي لشركة “برودكوم إنك” Broadcom Inc.، استطلاع “أسوشيتد برس” بحزمة رواتب تقدر قيمتها بحوالي 162 مليون دولار.

وقد منحت “برودكوم” مكافآت أسهم لتان بقيمة 160.5 مليون دولار في 31 تشرين الأول / أكتوبر 2022. وتم منح تان الفرصة لكسب ما يصل إلى مليون سهم بدءاً من السنة المالية 2025، بشرط أن يحقق سهم “برودكوم” أهدافاً محددة – ويظل الرئيس التنفيذي لمدة خمس سنوات.

ومن بين الرؤساء التنفيذيين الآخرين الذين يتصدرون استطلاع وكالة “أسوشيتد برس” ويليام لانسينغ من شركة “فاير إسحق كورب” Fair Isaac Corp، (66.3 مليون دولار)؛ تيم كوك من شركة أبل (63.2 مليون دولار)؛ حميد مقدم من شركة “برولوجيس إنك” Prologis Inc. (50.9 مليون دولار) ؛ وتيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لـ “نتفليكس” (49.8 مليون دولار).

وفي شركة أبل، مثلت تعويضات كوك انخفاضاً بنسبة 36% عن العام السابق. وطلب كوك خفض راتبه لعام 2023، استجابة للتصويت في الاجتماع السنوي لشركة أبل لعام 2022، حيث وافق 64% فقط من المساهمين على حزمة راتبه.