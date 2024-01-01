فريق التحرير by فريق التحرير

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تسونامي يدفع اليابانيين للفرار بعد زلزال بشدة 7.4 درجات

ضرب اليابان موجات تسونامي بعد إصدار تحذيرا في كل ساحلها الغربي بعد زلزال قوي بلغت قوته 7.6 درجة ضرب شبه جزيرة نوتو

فريق التحرير by فريق التحرير

ضرب اليابان موجات تسونامي بعد إصدار تحذيرا في كل ساحلها الغربي بعد زلزال قوي بلغت قوته 7.6 درجة ضرب شبه جزيرة نوتو، مما أدى إلى توقف بعض خدمات القطارات وفحص السلطات للمفاعلات النووية.

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) إن أمواج مد عاتية بارتفاع لا يقل عن 1.2 متر ضربت بلدة واجيما على بعد نحو 300 كيلومتر من طوكيو، اليوم الاثنين. وحث المذيعون الناس في المناطق على الفرار إلى مناطق مرتفعة وبعيدا عن الساحل. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن تسونامي آخر يصل ارتفاعه إلى خمسة أمتار قد يضرب مناطق أخرى في مقاطعة إيشيكاوا، في حين قد تتعرض مقاطعة نيجاتا المجاورة أيضاً لأمواج تسونامي. وهزت عدة هزات ارتدادية المنطقة عقب الزلزال الكبير.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...