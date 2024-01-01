تسونامي يدفع اليابانيين للفرار بعد زلزال بشدة 7.4 درجات

ضرب اليابان موجات تسونامي بعد إصدار تحذيرا في كل ساحلها الغربي بعد زلزال قوي بلغت قوته 7.6 درجة ضرب شبه جزيرة نوتو، مما أدى إلى توقف بعض خدمات القطارات وفحص السلطات للمفاعلات النووية.

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) إن أمواج مد عاتية بارتفاع لا يقل عن 1.2 متر ضربت بلدة واجيما على بعد نحو 300 كيلومتر من طوكيو، اليوم الاثنين. وحث المذيعون الناس في المناطق على الفرار إلى مناطق مرتفعة وبعيدا عن الساحل. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن تسونامي آخر يصل ارتفاعه إلى خمسة أمتار قد يضرب مناطق أخرى في مقاطعة إيشيكاوا، في حين قد تتعرض مقاطعة نيجاتا المجاورة أيضاً لأمواج تسونامي. وهزت عدة هزات ارتدادية المنطقة عقب الزلزال الكبير.

Major Tsunami Warning – 1/1, 4:22pm

The Tsunami Warning has been upgraded to a Major Tsunami Warning. Waves of up to 5m are expected. Those near coastal areas, rivers, or lakes should evacuate to higher ground immediately. #tsunami pic.twitter.com/gKEUNQapTO — NERV (@EN_NERV) January 1, 2024