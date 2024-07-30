تسلا تستدعي 1.85 مليون سيارة بسبب فشل برمجي

قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، اليوم الثلاثاء، إن شركة تسلا استدعت أكثر من 1.85 مليون سيارة في الولايات المتحدة، بسبب خطر فشل برمجي في اكتشاف غطاء المحرك غير المغلق، كما أوردت وكالة “رويترز”.

ولفتت الإدارة إلى أن «غطاء المحرك غير المغلق يمكن أن يفتح بالكامل ويعوق رؤية السائق، ما يزيد من خطر وقوع حادث”.

وقالت الإدارة: إن شركة «تسلا» بدأت في طرح تحديث للبرنامج عبر الهواء لإصلاح المشكلة. ويكتشف البرنامج المحدث غطاء المحرك المفتوح وينبه السائقين بالموقف.

وقالت الهيئة التنظيمية: “إن الاستدعاء يؤثر في بعض سيارات موديل 2021-2024 موديل 3، وموديل S، وموديل X، و2020-2024 موديل Y”.

وتابعت تسلا: «إن المركبات كانت مجهزة بمزلاج غطاء المحرك الذي أنتجته شركة Magna Closures Co Ltd في الصين”.

وقالت الشركة: «إنها بدأت التحقيق في شكاوى العملاء بشأن حالات فتح غطاء المحرك بشكل غير فوري في بعض سيارات موديل 3 وموديل Y في الصين في آذار / مارس، وبدأت في استعادة مزلاج الأجهزة وفحص المركبات أثناء الخدمة”.

وبينما وقع عدد أقل من مثل هذه الأحداث في أوروبا وأمريكا الشمالية، قالت تسلا، إنها بدأت دراسات هندسية في المناطق لفحص مجموعات مزلاج غطاء المحرك الشهر الماضي، وقررت إصدار استدعاء في وقت سابق من هذا الشهر.

ويعد الاستدعاء هو الأكبر لشركة تسلا منذ كانون الأول / ديسمبر عندما أصدرت استدعاء يغطي 2.03 مليون سيارة أمريكية لتثبيت ضمانات جديدة في نظام الطيار الآلي الخاص بها.

ومع ذلك، بعد ورود تقارير عن 20 حادثاً لمركبات تحتوي على تحديث «أوتو بايلوت» الجديد، فتحت الإدارة تحقيقاً، قائلة: «إنها حددت العديد من المخاوف في ما يتعلق بالاستدعاء”.

وسجلت تسلا الأسبوع الماضي أسوأ هامش ربح ربع سنوي لها منذ أكثر من خمس سنوات، ما يؤكد كفاح صانع السيارات الكهربائية لإنعاش مبيعات السيارات وسط تباطؤ الطلب.