هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس في مقابلة صحفية، أنه سيتخذ في حال فوزه بالانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر كل “الاجراءات اللازمة” بما فيها الترحيل بحق الأمير هاري في حال اتضح أنه كذب بشأن تعاطي المخدرات عند تقدمه بطلب للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.

ولم يستبعد ترامب مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات خيار مغادرة الأمير هاري للأراضي الأمريكية خلال مقابلة مع شبكة جي.بي نيوز البريطانية اليمينية أجراها المذيع نايجل فاراج الذي كثيرا ما ينتقد الأمير البريطاني.

ويشترط على المتقدمين بطلب للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة الإفصاح عن أي تاريخ لتعاطي المخدرات، وهو ما قد يؤثر على فرص حصولهم عليها.

يترتب على الكذب في طلب التأشيرة عقوبة تتضمن إجراءات عقابية بما فيها الترحيل.

وسبق أن كشف الأمير هاري، الذي يعيش في كاليفورنيا منذ عام 2020، عن تعاطيه للمخدرات بشكل غير قانوني في مذكراته التي اطلق عليها اسم “سبير”Spare (كناية عن لقبه المزعوم بأنه تم انجابه للاحتياط بعد شقيقه وليام).

ورفعت مؤسسة هيرتدج البحثية المحافظة دعوى قضائية على وزارة الأمن الداخلي الأمريكية للوصول إلى سجلات الهجرة الخاصة به عقب ورود تعاطي هاري المخدرات في مذكراته.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكم قاض في هذه القضية بضرورة تسليم التفاصيل المتعلقة بطلب الحصول على تأشيرة هاري إلى المحكمة. وسأل فاراج، أحد حلفاء ترامب القدامى، عما إذا كان يجب أن يحصل الأمير هاري على أي “امتيازات خاصة” إذا كذب في طلب التأشيرة. وأجاب ترامب “لا، سنرى إذا ما كانوا يعلمون شيئا عن المخدرات، وإذا اتضح أنه كذب فسيتعين عليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

ولدى سؤاله إذا ما كان يعني ذلك أنه “لن يبقى في الولايات المتحدة؟”، أجاب ” لا أعلم”. ومنذ تخلي الأمير هاري وزوجته ميغان عن واجباتهما الملكية والانتقال إلى كاليفورنيا، انتقدا كثيرا معاملة العائلة المالكة البريطانية لهما.