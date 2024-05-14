فريق التحرير by فريق التحرير

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تراجع أرباح علي بابا في الربع الأول من 2024

تواجه علي بابا تحديات كبيرة في ظل تراجع الأرباح وتغير ديناميكيات السوق، وتبقى قدرتها على التكيف مع هذه التحديات واستعادة حصتها السوقية هي محور اهتمام المستثمرين والمحللين.

فريق التحرير by فريق التحرير
علي بابا

أعلنت شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية عن تراجع أرباحها بنسبة 86% في الربع الأول من عام 2024، لتصل إلى 3.3 مليار يوان (456.4 مليون دولار)، على الرغم من تجاوز إيراداتها للتوقعات.

وتأتي هذه النتائج في ظل تنامي المنافسة في السوق الصينية من قبل شركات مثل “PDD” و”Douyin”، المملوكة لشركة بايت دانس، مما أدى إلى خسارة علي بابا لحصة سوقية.

يوتوقع المحللون تباطؤ نمو صفقات التجارة الإلكترونية في الصين في السنتين القادمتين، مع استحواذ “PDD” و”Douyin” على جزء كبير من هذا النمو.

وفي مواجهة هذه التحديات، قامت علي بابا بضخ استثمارات كبيرة في أسواقها الداخلية والخارجية في مجال التجارة الإلكترونية.

توكتسب نتائج الربع الأول أهمية بالغة للمستثمرين، حيث ستسلط الضوء على مدى فعالية هذه الاستثمارات وقدرة الشركة على استعادة حصتها السوقية المفقودة.

وتشير التوقعات إلى أن علي بابا ستحتاج إلى بذل جهود كبيرة للحفاظ على مكانتها الريادية في سوق التجارة الإلكترونية الصينية المتنامية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...