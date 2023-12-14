تسمح وزارة الخارجية السعودية، للمواطنين السعوديين، والمقيمين بالسعودية، باستخراج تأشيرة زيارة عائلية للسعودية، إلى أقاربهم من الدرجة الأولى، مثل الوالدين، والزوجة، والأبناء، عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية.

“أريبيان بزنس” تقدم لك في هذا التقرير، كل ما تريد معرفته عن تأشيرة زيارة عائلية للسعودية 2024، وخطوات التقديم، والمستندات المطلوبة للحصول عليها، وموقع التقديم على التأشيرة، والبيانات المطلوبة من المواطن السعودي، أو المقيم بالسعودية لطلب التأشيرة لأقاربه من الدرجة الأولى، وطريقة الاستعلام عن طلب تأشيرة، وقيمة رسوم التأشيرة، وموعد سدادها، وشروط الحصول عليها، بالإضافة إلى سرد سريع إلى أنواع التأشيرات التي تمنحها السعودية للأجانب، وذلك حسب بيانات المنصة الوطنية الموحدة السعودية “GOV.SA”، ومنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية.

تأشيرة زيارة عائلية للسعودية 2024.. ماذا تعنى؟

خطوات تقديم تأشيرة زيارة عائلية للسعودية

تقوم وزارة الخارجية السعودية، باستخراج تأشيرة زيارة عائلية للسعودية، لأقارب المواطنين السعوديين، والمقيمين في السعودية، كي يحصلوا على إقامة لأقاربهم من الدرجة الأولى، مثل الوالدين، والزوجة، والأبناء، لمدة محددة لزيارة المملكة العربية السعودية، ولها عدة أنواع أبرزها:

– تأشيرة زيارة عائلية للسعودية، لقريب من الدرجة الأولى، مثل الوالدين، والزوجة، والأبناء، أو عدة أقارب.

– تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية المستمرة، لقريب من الدرجة الأولى، مثل الوالدين، والزوجة، والأبناء، أو عدة أقارب.

موقع التقديم على تأشيرة زيارة عائلية للسعودية 2024

خصصت وزارة الخارجية السعودية، منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية، لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة زيارة عائلية للسعودية 2024.

ما هي خطوات التقديم على تأشيرة زيارة عائلية للسعودية 2024؟

خطوات تقديم تأشيرة زيارة عائلية للسعودية

للحصول على تأشيرة زيارة عائلية للسعودية 2024، لقريب من الدرجة الأولى، مثل الوالدين، والزوجة، والأبناء، أو عدة أقارب، يجب عليك القيام بالخطوات التالية:

1- الدخول إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية، من خلال الرابط التالي:

https://visa.mofa.gov.sa/Home/Index

2- الضغط على خيار “خدمات المواطنين والمقيمين”، سيعرض لك خيارين، اختار منها ما يناسبك:

أ- إذا كنت مواطن سعودي اضغط على خيار “مواطن”، الذي يكون محدد افتراضيا.

ب – إذا كنت مقيم بالسعودية، اضغط على خيار “مقيم”.

3- ستظهر لك قائمة، اختار منها “خدمة طلب زيارة عائلية للمواطنين”، اذا كنت مواطن سعودي، أو اختار منها “خدمة طلب زيارة عائلية للمقيمين”، اذا كنت مقيم بالسعودية.

4- اضغط على تسجيل الدخول، عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد، وسجل كافة بيانات التسجيل المطلوبة، لتدخل الخدمة.

5- سيطلب منك أدخال بياناتك الشخصية الأتية، وهي تختلف حسب جنسية صاحب الطلب كالتالي:

أ- بيانات مطلوبة من المواطن السعودي لطلب تأشيرة زيارة عائلية للسعودية لأقاربه من الدرجة الأولى:

خطوات تقديم تأشيرة زيارة عائلية للسعودية

– اسم المواطن صاحب طلب استخراج التأشيرة العائلية لأقاربه، ورقم الهوية الوطنية لصاحب الطلب، وتاريخ الميلاد صاحب الطلب.

– تاريخ انتهاء الهوية الوطنية لصاحب الطلب

– مهنة صاحب الطلب، ورقم جواله، وعنوانه، وعنوان بريده الإلكتروني.

ب- بيانات مطلوبة من المقيم بالسعودية لطلب تأشيرة زيارة عائلية للسعودية لأقاربه من الدرجة الأولى:

– الموافقة على التعهد الذي سوف يظهر لك.

– أدخل بيانات المقيم صاحب طلب صاحب طلب استخراج التأشيرة العائلية للسعودية لأقاربه، وهي: رقم الإقامة، وتاريخ انتهائها.

– اكتب البيانات المتعلقة بالتأشيرة العائلية للسعودية لأقاربه مثل: اسم المواطن المقيم، صاحب الطلب، وجنسيته، ومهنته، وعنوانه، ورقم جواله، وعنوان الإلكتروني، ورقم تأشيرته دخوله السعودية.

– أكتب بيانات جهة عمل صاحب طلب التأشيرة العائلية، وهي رقم السجل لجهة العمل، واسمها، ثم حدد سبب الزيارة.

6- أدخل بيانات الأقارب من الدرجة الأولى مثل الوالدين، والزوجة، والأبناء الذين ترغب فيه قيامهم بزيارتك، واكتب الغرض من الزيارة، والرمز في الصورة الموجود للتحقق، ثم اضغط على خيار موافق، لعرض الطلب، ثم طباعة الطلب، ويتم تكرار الخطوات السابقة، في حال تعدد الأقارب الذين ترغب في زيارتهم لك في السعودية.

7- بعد طباعة الطلب يجب أن تقوم بالتصديق عليه من الغرف التجارية التابع لها عملك، أو جهة عملك.

شروط الحصول على تأشيرة زيارة عائلية للسعودية

خطوات تقديم تأشيرة زيارة عائلية للسعودية

تشترط وزارة الخارجية السعودية، لإصدار تأشيرة زيارة عائلية للسعودية، لأقارب المواطنين السعوديين، أو المقيمين بالسعودية، الالتزام بالشروط التالية:

1 – تعبئة نموذج طلب تأشيرة زيارة عائلية للسعودية الإلكتروني، في منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية.

2 – التصديق على نموذج الطلب الإلكتروني، وختمه من الغرف التجارية التابع لها عملك، أو جهة العمل.

3 – كتابة جميع بيانات نموذج الطلب الإلكتروني باللغة العربية، عدا الأجانب المطلوب منهم كتابة أسمائهم كما هي في جوازات سفرهم.

4 – توضيح مدة الزيارة العائلية المطلوبة، وأن تكون إقامة الشخص المقيم، سارية، ومفعلة، ومستمرة لحين انتهاء مدة الزيارة العائلية.

5 – سداد كافة الرسوم الخاصة بالتأشيرة الزيارة العائلية للسعودية.

6- أن يكون جواز سفر الراغب في الزيارة صالحا، وأن تكون مدة صلاحيته 6 أشهر قبل السفر للسعودية، وبه صفحتين فارغتين على الأقل.

7- تقديم صورة واضحة للراغب في الحصول على تأشيرة زيارة عائلية للسعودية.

كيف تستعلم عن طلب تأشيرة زيارة عائلية للسعودية؟

خطوات تقديم تأشيرة زيارة عائلية للسعودية

الاستعلام عن طلب تأشيرة زيارة عائلية للسعودية، هي خدمة تقدمها وزارة الخارجية السعودية، تمكن المستفيد من التأشيرة، من الاستعلام عن حالة إصدار تأشيرة زيارة عائلية للسعودية، عبر معايير بحث محددة للحفاظ على خصوصية، وهي:

1- ادخل على منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية.

2- اختار الاستعلام عن حالة طلب التأشيرة

3- اختار تأشيرة زيارة عائلية للسعودية لتحديد نوع الطلب المراد الاستعلام عنه من القائمة.

4- أدخل رقم طلب تأشيرة زيارة عائلية للسعودية ( الخاص بك)، واكتب رمز الصورة للتحقق.

5- اضغط على استعلم عن حالة الطلب

6- سوف تظهر نتيجة طلب تأشيرة زيارة عائلية للسعودية، وهل تمت الموافقة عليه، أم لا.

ما هي قيمة رسوم تأشيرة زيارة عائلية للسعودية؟

تختلف رسوم الزيارة في السعودية من عام لآخر، كما تختلف حسب مدة الإقامة التي يرغب الزائر قضائها في السعودية، وتتراوح بين 2000 ريال، حتى تصل لأكثر من 8 آلاف ريال لتأشيرة الزيارة التي مدتها 24 شهرا.

ويجب على صاحب طلب تأشيرة زيارة عائلية للسعودية، سداد رسومها كاملة إلكترونيا، أثناء تقديم طلب استخراجها، للحصول على رقم طلب التأشيرة، الذي يتم به الاستعلام عن حالة الطلب.

هل تأشيرة زيارة عائلية للسعودية تحتاج لكشف طبي؟

الكشف الطبي، لازم للتقدم بطلب تاشيرة زيارة عائلية للسعودية، وبدونه لا تتم الموافقة على الطلب.

أنواع التأشيرات التي تمنحها السعودية للأجانب

خطوات تقديم تأشيرة زيارة عائلية للسعودية

تصدر وزارة الخارجية السعودية، عدة أنواع من التأشيرات للأجانب للسماح لهم بدخولها، ومن أبرز هذه التأشيرات:

1- تأشيرات المرور أو العبور للأفراد بمدة إقامة لا تتجاوز 12 ساعة.

2- تأشيرات الزيارة الشخصية، للأجانب الذين ليس لديهم صفة تجارية، أو عائلية في السعودية.

3- تأشيرات العلاج، للمرضى الراغبين في العلاج بالسعودية.

4- تأشيرات الحج والعمرة، تصدر للمسلمين من جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في أداء شعائر الحج والعمرة، وفق ضوابط، ومواعيد محددة.

4- تأشيرات الزيارات التجارية، للأجانب المرتبطين بعلاقات تجارية، مع شركات أو مؤسسات سعودية، أو تعمل في السعودية.

5- تأشيرات الإقامة، لها عدة أنواع أشهرها الإقامة للعمل، التي تكون تحت كفالة مواطن، أو شركة سعودية، وتسمح لحامليها، بطلب دخول مرافقين له من عائلته للسعودية.

6- تأشيرات زيارة العمل، تمنح للأفراد، أو المنتمين لقطاعات، ومنظمات دولية، لتمكينهم من مناقشة أعمالهم مع جهات سعودية، أو حضور مؤتمرات، أو زيارة معارض، أو التفاوض على عقود.

7- التأشيرة السياحية، بدأ إصدارها في نهاية عام 2019، وهي تأشيرة دخول لمدة عام، تتيح لحاملها من السائحين، وزائري السعودية الإقامة حتى 90 يوما متواصل، ليتمكنوا من زيارة المعالم السياحية العديدة في المملكة، وهناك قائمة بمواطني الدول المؤهلة للحصول على هذه التأشيرة إلكترونيا، من أبرزهم، المقيمين بدول الخليج، والأمريكيين، ومواطني دول أوروبا، ومواطني دول أوقيانوسيا، وبعض الدول الآسيوية.

8- تأشيرة العمل، هي تمنح للأجانب الذين يرغبون بالعمل في السعودية، وتصدر بكفالة مواطن سعودي صاحب عمل، أو شركة سعودية، أو تعمل في السعودية، وهي تخضع للقواعد المنظمة لتصاريح العمل.

9- تأشيرة الطلاب، تمنح للطلاب الأجانب، الذين تم قبولهم في مؤسسة تعليمية رسمية بالسعودية.

10- تأشيرة زيارة عائلية للسعودية، تمنح للأجانب الأقارب من الدرجة الأولى لمواطن سعودي، أو مقيم بالسعودية.

11- تأشيرة الإقامة المميزة، تمنح للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات لهم بالسعودية، وهي تتضمن نوعين أحدهما دائم والآخر يجدد سنويا.