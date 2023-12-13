خطوات استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023/ 2024.. تعرف إلى رسومها ومدتها

تواصل وزارة الحج والعمرة السعودية، استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية، عبر موقع “نسك” الإلكتروني، تسهيلا لإجراءات استخراج تأشيرة العمرة، وتوفيرا لوقت ومجهود المعتمرين.

وتأشيرة العمرة 2023 /2024 الإلكترونية، تأتي ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتسهيل إجراءات أداء المسلمين لمناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وتحقيقا لأهداف “رؤية المملكة 2030“.

“أريبيان بزنس” تقدم لك في هذا التقرير، كل ما تريد معرفته عن منصة “نسك” أو تطبيق “نسك” لإصدار تأشيرة العمرة 2023 /2024 الإلكترونية، وما هي الخدمات التي يقدمها، وماذا تعني تأشيرة العمرة 2023 /2024 الإلكترونية؟، وما هي مدتها؟ وما هي المستندات المطلوبة، وخطوات استخراجها من مختلف دول العالم، ومن مصر، ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أو المقيمين فيها؟ وما هي قيمة رسومها، وشروط حجز العمرة لزائري السعودية من أصحاب التأشيرة السياحية؟

منصة “نسك” أو تطبيق “نسك” لإصدار تأشيرة العمرة 2023 /2024 الإلكترونية

خطوات استخراج تأشيرة العمرة 2023 /2024 الإلكترونية

منصة “نسك” الإلكترونية، وتطبيق “نسك” المخصص للهواتف الذكية، هما بوابتك للعمرة، وأول منصة رسمية تتيح لكل المسلمين من جميع دول العالم، بتخطيط، وتنظيم تفاصيل رحلاتهم لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة ، بكل سهولة، بداية من التقدم بطلب الحصول على تأشيرة إلكترونية، وحتى حجز الفنادق، وتذاكر الرحلات الجوية.

ما هي أهم الخدمات التي يقدمها تطبيق “نسك” أو منصة “نسك”؟

1- إصدار تأشيرة العمرة 2023 /2024 الإلكترونية، ضمن خدمات المسجد الحرام، التي تقدمها المنصة.

2- إصدار تصريح الصلاة في الروضة الشريفة للرجال والنساء، ضمن خدمات المسجد النبوي، التي تقدمها المنصة.

3- خدمات أخرى تقدمها المنصة، مثل خدمات حجز الفنادق في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وخدمات حجز تذكرة قطار الحرمين الشريفين.

4- معرفة أوقات الذروة والزحام لتفاديها من خلال منصة “نسك”

5- توفر منصة “نسك” إرشادات بعدة لغات للزوار حول الأماكن المقدسة.

ما هي تأشيرة العمرة 2023 /2024 الإلكترونية وما هي مدتها؟

تأشيرة العمرة 2023 /2024 الإلكترونية، يمكن إصدارها خلال 24 ساعة، ومدتها 90 يوما.

وتسمح تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023/2024، للمعتمرين باختيار مستوى خدمات السكن، وطرق التنقل، وأماكن الإقامة، في مكة المكرمة، أو المدينة المنورة، كما توفر منصة، وتطبيق “نسك” معلومات إثرائية، وخرائط تفاعلية عن مناسك العمرة، وعن عدة أماكن بالسعودية بعدة لغات.

إذا كنت قادمًا من خارج المملكة، وترغب بأداء فريضة العمرة، يمكنكم التعرف على خطوات إصدار تأشيرة العمرة من خلال بوابة العمرة الإلكترونية. https://t.co/k5dlO25VkR #وزارة_الحج_والعمرة pic.twitter.com/o3mv1q9Uwk — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) January 11, 2022

ما هي خطوات استخراج تأشيرة العمرة 2023 /2024 إلكترونيا؟

يمكن الحصول على تأشيرة العمرة 2023 /2024 الإلكترونية، من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على تطبيق “نسك” من الهاتف الذكي، أو منصة “نسك” الإلكترونية عبر الرابط التالي:

https://www.nusuk.sa/ar

2- اضغط على خيار التقديم على التأشيرة.

3- حدد جنسيتك بالبحث عنها بين قائمة الدول.

4- اختار إجابتك بـ “نعم” أو “لا” على هذين السؤالين:

أ- إذا كنت مقيما دائما بأمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو تحمل تأشيرة شنجن

ب- إذا كنت مقيمًا بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

5- اضغط على خيار “التقديم على التأشيرة الإلكترونية”.

6- ثم اضغط على خيار “الحصول على التأشيرة من خلال الباقة”.

7- استمر في الخطوات حتى يطلب منك تسجيل بياناتك كاملة.

8- اضغط على خيار “عرض مزودي الباقات”، سيظهر لك اختيارين، الأول خدمات الأفراد التي تقدم خدمة العمرة للأفراد غير المؤهلين للحصول على تأشيرة سياحة بالسعودية، والثاني خدمات الأعمال وتقدم خدمات العمرة بالسعودية للشركات.

9- اضغط على خيار خدمات الأفراد، ثم على أحد مزودي الخدمة “فنادق”، حيث تظهر قائمة تحتوي على:

أ – اختيار “الموسم” لتحديد توقيت العمرة الإلكترونية المناسب لك

ب – ثم اختيار “نوع الباقة”، لتختار الباقة المناسبة لك، من بين 3 فئات، وهي الباقة الاقتصادية، والباقة المميزة، والباقة الأساسية، والتي تتراوح أسعارها بين 750 و 6 آلاف ريال سعودي، حسب عدد أيام، ونوعية الفنادق، ووسائل التنقل بين مكة المكرمة، والمدنية المنورة.

10 – بعد اختيار الباقة اضغط على موافق، لتصل إليك التأشيرة عبر البريد الإلكتروني.

المستندات المطلوبة لاستكمال التقديم على تأشيرة العمرة 2023 /2024 الإلكترونية؟

خطوات استخراج تأشيرة العمرة 2023 /2024 الإلكترونية

يجب على كل راغبي أداء العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، التحقق من توافر كل المستندات المطلوبة الآتية لاستكمال إصدار تأشيرة العمرة قبل السفر، قبل التقدم للحصول عليها وهي:

– تذكرة سفر ذهاب وعودة لناقل جوي، أو بحري.

– وثيقة تأمين طبي.

– الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا معتمد وتقديم شهادة إثبات رسمية.

– حجز تاريخ أداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف.

ما هي خطوات استخراج تأشيرة العمرة 2023 /2024 إلكترونيا من مصر؟

يمكن الحصول على تأشيرة العمرة الإلكترونية من مصر، من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على تطبيق “نسك” من الهاتف الذكي، أو منصة “نسك” الإلكترونية عبر الرابط التالي:

https://www.nusuk.sa/ar

2- اضغط على خيار التقديم على التأشيرة.

3- حدد جنسيتك بالبحث عنها بين قائمة الدول.

4- اختار إجابتك بـ “نعم” أو “لا” على هذين السؤالين:

أ- إذا كنت مقيما دائما بأمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو تحمل تأشيرة شنجن

ب- إذا كنت مقيمًا بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

5- اضغط على خيار “التقديم على التأشيرة الإلكترونية”.

6- ثم اضغط على خيار “الحصول على التأشيرة من خلال الباقة”.

7- استمر في الخطوات حتى يطلب منك تسجيل بياناتك كاملة.

8- اضغط على خيار “عرض مزودي الباقات”، سيظهر لك اختيارين، الأول خدمات الأفراد التي تقدم خدمة العمرة للأفراد غير المؤهلين للحصول على تأشيرة سياحة بالسعودية، والثاني خدمات الأعمال وتقدم خدمات العمرة بالسعودية للشركات.

9- اضغط على خيار خدمات الأفراد، ثم على أحد مزودي الخدمة “فنادق”، حيث تظهر قائمة تحتوي على:

أ- اختيار “الموسم” لتحديد توقيت العمرة الإلكترونية المناسب لك

ب – ثم اختيار “نوع الباقة”، لتختار الباقة المناسبة لك، من بين 3 فئات، وهي الباقة الاقتصادية، والباقة المميزة، والباقة الأساسية، والتي تتراوح أسعارها بين 750 و 6 آلاف ريال سعودي، حسب عدد أيام، ونوعية الفنادق، ووسائل التنقل بين مكة المكرمة، والمدنية المنورة.

10 – بعد اختيار الباقة اضغط على موافق، لتصل إليك التأشيرة عبر البريد الإلكتروني.

ما هو سعر تأشيرة العمرة 2023 /2024 الإلكترونية من مصر؟

خطوات استخراج تأشيرة العمرة 2023 /2024 الإلكترونية

قررت الحكومة السعودية، توحيد رسوم إصدار تأشيرة العمرة 2023 /2024 لكل دول العالم، وحددتها بمبلغ 300 ريال سعودي.

هل يسمح لزائري السعودية بحجز تأشيرة العمرة 2023 /2024 الإلكترونية عبر “نسك”؟

تسمح وزارة الحج والعمرة السعودية، لفئات معينة من زائري المملكة، بحجز مواعيد لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة عبر منصة، أو تطبيق “نسك”، وذلك قبل قدومهم للسعودية، وهذه الفئات هي:

– الحاصلين على التأشيرة السياحية من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

– الحاصلين من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، على تأشيرات دخول دول الشنغن (الاتحاد الأوروبي)، وأمريكا، والمملكة المتحدة.

– حاملي التأشيرات العائلية من المقيمين داخل السعودية.

– حاملي تأشيرات الزيارة لأحد السعوديين.

– حاملي التأشيرات السياحية الإلكترونية.

ما هي خطوات استخراج تأشيرة العمرة 2023 /2024 الإلكترونية للمقيمين في الإمارات؟

خطوات استخراج تأشيرة العمرة 2023 /2024 الإلكترونية

لا يحتاج مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تأشيرة دخول للسعودية، حسب موقع وزارة الخارجية الإماراتية، لكن عند رغبتهم في أداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، يجب عليهم إصدار التصاريح اللازمة عن طريق التسجيل في تطبيق أو منصة “نسك”، لحجز موعد مسبق لأداء العمرة.

وحددت وزارة الحج والعمرة السعودية، إجراءات للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنهم المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة عبر تطبيق أو منصة “نسك”، للحاصلين على التأشيرة السياحية عبر منصة “زور السعودية” ( visitsaudi).

ويمكن للمقيم في دول مجلس التعاون الخليجي، أو الإمارات حجز موعد عبر تطبيق أو منصة “نسك” باتباع الخطوات التالية:

خطوات حجز موعدك لأداء العمرة :

1- تحميل تطبيق “نسك”، أو الدخول على منصة “نسك”، وتسجيل البيانات الشخصية.

2- أختيار نوع التصريح “أداء عمرة”.

3- تحديد المستخدم الرئيسي للتصريح، والمرافقين له إن وجدوا.

4- تحديد تاريخ إداء العمرة، وزيارة الروضة الشريفة.

5- استكمال البيانات والموافقة عليها لإصدار تصريح العمرة.