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بيكسار تعيد هيكلة عملياتها وتتخلى عن 14% من موظفيها

قررت “بيكسار” إعادة هيكلة عملياتها والتخلي عن إنتاج المحتوى لمنصة “ديزني بلاس” للتركيز على إنتاج الأفلام، وذلك بعد سلسلة من النتائج المالية المخيبة للآمال لبعض أفلامها الأخيرة.

فريق التحرير by فريق التحرير
بيكسار

أعلنت شركة “بيكسار” التابعة لشركة “ديزني” عن إجراءات إعادة هيكلة تشمل تقليص عدد موظفيها بنسبة 14% وإيقاف إنتاج المحتوى لمنصة “ديزني بلاس”.

وشملت هذه العملية تسريح 175 موظفًا، وهو رقم أقل مما كان متوقعًا في وقت سابق من هذا العام عندما أعلنت المجموعة الأميركية عن نيتها في خفض التكاليف.

وأوضح جيم موريس، رئيس “بيكسار”، في رسالة بريد إلكتروني داخلية، أن الهدف من هذه الخطوة هو “إعادة التركيز على إنتاج الأفلام”.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من النتائج المالية المخيبة للآمال لبعض أفلام الشركة الأخيرة، مثل “لايت يير” Lightyear في عام 2022 و”إليمنتري” Elementary في عام 2023، والتي لم تحقق الأداء المتوقع في شباك التذاكر.

على الرغم من النجاح الذي حققته “بيكسار” في إنتاج مسلسلات تحريكية لمنصة “ديزني بلاس”، مثل “كارز أون ذي روود” Cars on the Road و”داغ دايز” Dug Days، إلا أن الشركة قررت التخلي عن هذا الجانب من أعمالها للتركيز على إنتاج الأفلام التي تمثل جوهر أعمالها الأساسية.

وتأمل “بيكسار” في استعادة مكانتها الرائدة في صناعة الأفلام التحريكية من خلال فيلميها القادمين “إنسايد أوت 2″ Inside Out 2 و”إليو” Elio. ومع إعادة هيكلة عملياتها وتجديد تركيزها، تسعى الشركة إلى تحقيق نجاح أكبر في المستقبل.

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فريق التحرير

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