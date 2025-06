بيع لوحة لمونيه بـ 35 مليون دولار في مزاد فني بنيويورك

شهدت دار “سوذبيز” للمزادات في نيويورك بيع لوحة “كومة قش في جيفرني” (1893) للرسام الفرنسي الشهير كلود مونيه بمبلغ 34.8 مليون دولار، وذلك بعد مزايدات استمرت لثماني دقائق.

وشهد المزاد أيضًا تحقيق لوحة للفنانة البريطانية المكسيكية ليونورا كارينغتون (1917-2011) سعرًا قياسيًا بلغ 28.5 مليون دولار.

من جهة أخرى، حققت لوحة للفنان جان ميشيل باسكيا بعنوان “The Italian Version of Popeye has no Pork in his Diet” مبلغ 32 مليون دولار في مزاد “كريستيز”، بينما بيعت لوحة أخرى له بعنوان “بدون عنوان” بمبلغ 46.5 مليون دولار في مزاد دار “فيليبس”.

وتم بيع حوالي خمسين لوحة من الفن الحديث عبر الإنترنت والهاتف وفي مقر دار “سوذبيز” في مانهاتن، بإجمالي 235 مليون دولار.