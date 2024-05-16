فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسمنوعات

بيع لوحة لمونيه بـ 35 مليون دولار في مزاد فني بنيويورك

يمثل بيع لوحة مونيه بمبلغ 35 مليون دولار إشارة قوية إلى انتعاش سوق الفن العالمي، وتعزيز مكانة نيويورك كمركز رئيسي للمزادات الفنية.

فريق التحرير by فريق التحرير
مونيه

شهدت دار “سوذبيز” للمزادات في نيويورك بيع لوحة “كومة قش في جيفرني” (1893) للرسام الفرنسي الشهير كلود مونيه بمبلغ 34.8 مليون دولار، وذلك بعد مزايدات استمرت لثماني دقائق.

وشهد المزاد أيضًا تحقيق لوحة للفنانة البريطانية المكسيكية ليونورا كارينغتون (1917-2011) سعرًا قياسيًا بلغ 28.5 مليون دولار.

من جهة أخرى، حققت لوحة للفنان جان ميشيل باسكيا بعنوان “The Italian Version of Popeye has no Pork in his Diet” مبلغ 32 مليون دولار في مزاد “كريستيز”، بينما بيعت لوحة أخرى له بعنوان “بدون عنوان” بمبلغ 46.5 مليون دولار في مزاد دار “فيليبس”.

وتم بيع حوالي خمسين لوحة من الفن الحديث عبر الإنترنت والهاتف وفي مقر دار “سوذبيز” في مانهاتن، بإجمالي 235 مليون دولار.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...