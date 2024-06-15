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بوينغ تؤخر موعد إنتاج طائرة 737 لمدة 3 أشهر

يدعو جدول الموردين الجديد إلى وصول إنتاج بوينغ إلى 47 طائرة شهرياً في آذار / مارس 2025، مقارنة بشهر يناير من العام نفسه.

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر مطلعة أن بوينغ أبلغت الموردين بأنها ستؤجل مرحلة إنتاج رئيسية لعائلة طائراتها 737 لمدة ثلاثة أشهر، مع استمرارها في مواجهة أزمة تضر بالإنتاج.

وقالت المصادر إن جدول موردي بوينغ الجديد الذي تم إبلاغه للشركاء يدعو إلى أن يصل إنتاج 737 إلى 42 شهرياً في أيلول / سبتمبر، مقارنة بالهدف السابق للوصول إلى هذا الإنتاج في كانون الثاني / يونيو. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من بوينغ.

وق تباطأ إنتاج بوينغ من الطائرات بشكل حاد في مواجهة التدقيق المتزايد من الجهات التنظيمية وشركات الطيران والمشرعين في أعقاب حادثة وقعت في يناير عندما انفجر سدادة باب طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز، وفتحت طائرة نفاثة جديدة أثناء وجودها في الجو.

ويحدد الجدول الزمني الرئيسي لموردي بوينغ  التوقعات بشأن الوقت الذي يجب أن يكون فيه الموردون عند معدل إنتاج معين. ويقول المحللون إن ذلك لا يعكس بالضرورة الإنتاج الفعلي الذي ظل متخلفاً بسبب مزيج من التدقيق التنظيمي وقيود العرض.

ومع ذلك، فإن قرار بوينغ بتأخير هذا الهدف يعد مؤشراً على أنها تعتقد أن ضغوط العرض لا تتراجع. وذكرت رويترز الشهر الماضي أن شركة إيرباص المنافسة، أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم، تستعد أيضاً لاستمرار التعطيل على المدى القريب وسط نقص في قطع الغيار والعمالة.

ويدعو جدول الموردين الجديد إلى وصول الإنتاج إلى 47 طائرة شهرياً في آذار / مارس 2025، مقارنة بشهر يناير من العام نفسه. وسيصل الإنتاج إلى 52 طائرة شهرياً في أيلول سبتمبر 2025، مقارنة بيونيو.

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فريق التحرير

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