بوتين يترشح للانتخابات الرئاسية الروسية عام 2024

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ترشحه للانتخابات الرئاسية الروسية المقررة عام 2024، الجمعة، وفقاً لوكالة “تاس” الروسية للأنباء.

ويسعى بوتين للفوز بولاية رئاسية خامسة، في الانتخابات المقررة في 17 مارس/ آذار 2024.

ولم يصدر الكرملين بعد بيانا رسميا بشأن ترشيح بوتين.