فريق التحرير by فريق التحرير

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بوتين يترشح للانتخابات الرئاسية الروسية عام 2024

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم الترشح لولاية خامسة في روسيا في الانتخابات المقبلة عام 2024
فريق التحرير by فريق التحرير
بوتين

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ترشحه للانتخابات الرئاسية الروسية المقررة عام 2024، الجمعة، وفقاً لوكالة “تاس” الروسية للأنباء.

ويسعى بوتين للفوز بولاية رئاسية خامسة، في الانتخابات المقررة في 17 مارس/ آذار 2024.

ولم يصدر الكرملين بعد بيانا رسميا بشأن ترشيح بوتين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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