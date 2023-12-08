بوتين يترشح للانتخابات الرئاسية الروسية عام 2024

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ترشحه للانتخابات الرئاسية الروسية المقررة عام 2024، الجمعة، وفقاً لوكالة “تاس” الروسية للأنباء.
ويسعى بوتين للفوز بولاية رئاسية خامسة، في الانتخابات المقررة في 17 مارس/ آذار 2024.
ولم يصدر الكرملين بعد بيانا رسميا بشأن ترشيح بوتين.
للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر و لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا
فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...
More by فريق التحرير