بوتين يترشح رسمياً لولاية خامسة

أُعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميًا كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المتوقع أن يفوز بهل بسهولة.

وسجلت اللجنة الانتخابية المركزية الروسية، بوتين كمرشح في الانتخابات المقرر إجراؤها في 17 آذار/مارس، وقالت في بيان لها إن الرئيس الموجود في الحكم منذ قرابة ربع قرن جمع ما لا يقل عن 300 ألف توقيع لصالحه من جميع أنحاء البلاد، وهو الحد المطلوب لترشيح أي شخص دون دعم أي حزب سياسي.

وقالت إيلا بامفيلوفا رئيسة لجنة، إن شعار الحملة الانتخابية سيكون “معا نحن أقوياء -نصوت لروسيا”. وفي عام 2018، عندما ترشح بوتين لولاية رابعة، كان الشعار: “بلدنا، رئيسنا، خيارنا!”.

ويتواجد بوتين في السلطة كرئيس لروسيا أو رئيس وزراء منذ عام 1999، وقد أجرى تعديلات دستورية تتيج له الترشح لمزيد من فترتين رئاسيتين مدة كل واحدة منهما ست سنوات، ما يعني أنه يمكنه البقاء في منصبه حتى عام 2036.

ويبلغ بوتين حاليا من العمر 71 عاماً هو يعد أكثر رئيس مكث في الكرملين منذ رئيس الاتحاد السوفييتي السابق جوزيف ستالين (من نيسان/أبريل 1922 حتى آذار/مارس 1953).

في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقع بوتين قانونًا بشأن تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية، والذي يحد من تغطية التصويت، ويمنح أيضًا اللجنة الانتخابية المركزية الروسية الحق في تغيير إجراءات الانتخابات في المناطق التي تم فيها فرض الأحكام العرفية.

وأصبح بوتين رابع مرشح تتم الموافقة عليه للمشاركة في الانتخابات، بعد زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي؛ نائب رئيس مجلس الدوما فلاديسلاف دافانكوف الذي يمثل حزب “الناس الجدد”؛ وعضو مجلس الدوما ونيكولاي خاريتونوف عن “الحزب الشيوعي الروسي”.

تم طرد جزء كبير من المعارضة السياسية المنظمة في روسيا إلى الخارج من قبل الحكومة التي شددت من القمع بعد انتخابات الرئاسة لعام 2018 وتسارعت باستمرار منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

ومن المقرر أن تقام الانتخابات الرئاسية في روسيا على مدار ثلاثة أيام، في الفترة من 15 إلى 17 آذار/مارس 2024.