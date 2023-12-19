بعد مونديال الأندية.. بطولات أوروبية في يناير على الملاعب السعودية

بعد التنظيم المبهر لبطولة كأس العالم للأندية، تستعد المملكة العربية للسعودية، لاستضافة بطولات أوروبية في كرة القدم خلال شهر يناير المقبل.

وتقام حاليا بطولة كأس العالم للأندية في السعودية، خلال الفترة من 12 وحتى 22 من شهر ديسمبر الجاري.

كأس السوبر الإسباني

كانت وزارة الرياضة السعودية قد كشفت عن مواعيد بطولة كأس السوبر الإسباني، التي ستقام في العاصمة، الرياض، خلال شهر يناير 2024.

ويستضيف ملعب “الأول بارك” مباريات كأس السوبر الإسباني، بمشاركة 4 أندية، وهم: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، وأساسونا.

ويلعب ديربي العاصمة الإسبانية، بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يوم 10 يناير 2024، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بينما يُلعب نصف النهائي الآخر بين برشلونة وأوساسونا يوم 11 من الشهر ذاته.

وستلعب المباراة النهائية لكأس سوبر إسبانيا يوم 14 يناير المقبل، بين الفائزين في مباراتي الدور قبل النهائي، على ملعب الأول بارك.

?? الأول بـارك مـوعـدنا.. والمتعة مستمرة في #السوبر_الإسباني_بالرياض ?



10- 14 يناير 2024 ?️ pic.twitter.com/6blFmTjtLA — وزارة الرياضة (@mosgovsa) October 25, 2023

كأس السوبر الإيطالي

وبعد انتهاء منافسات السوبر الإسباني بأربعة أيام فقط، تنطلق بطولة كأس السوبر الإيطالي يوم 18 يناير المقبل في العاصمة السعودية.

رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم كشفت منذ أيام عن جدول مباريات كأس السوبر الإيطالي في الرياض، بمشاركة 4 فرق، وهم: إنتر ميلان، ولاتسيو، ونابولي، وفيورنتينا.

وتقام منافسات البطولة الإيطالية المرموقة على ملعب “الأول بارك” المخصص لنادي النصر السعودي.

وتنطلق البطولة يوم 18 يناير بمباراة نابولي وفيورنتينا، بينما سيلعب إنتر ضد لاتسيو يوم 19 من الشهر ذاته، على أن تقام المباراة النهائية يوم 22 يناير 2024.

تجربة ناجحة

وسبق للمملكة العربية السعودية استضافة كأسي السوبر الإيطالي والإسباني على ملاعبها، وسط حضور جماهيري غفير، ونجاح منقطع النظير، وهو ما دفع إلى تكرار التجربة في مستهل عام 2024.

وتأتي المنافسات الكروية الضخمة التي تستضيفها السعودية، بمثابة استعداد لاستضافة بطولة كأس العالم 2030، التي فازت بتنظيمها رسميا.