أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أمس الأحد أنها تتابع أوضاع المواطنين الأردنيين المحتجزين في عدد من مطارات مدينة لندن في بريطانيا. وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه تم منع دخول المواطنين الأردنيين إلى داخل الأراضي البريطانية واحتجازهم داخل المطارات لدى وصولهم لأسباب مختلفة، بينها وفق المعلومات الأولية مخالفة قوانين الإقامة والهجرة فيما يتعلق بالحجوزات الفندقية والتعليمات المتعلقة بالدخول للأراضي البريطانية. يذكر ان العديد من الدول تفرض وجود حجوزات فندقية أو أماكن إقامة محددة للمسافرين الزوار فضلا عن تذكرة عودة وتوفر مبالغ نقدية مناسبة لفترة الزيارة.

وأفاد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د.سفيان القضاة أن الوزارة ومن خلال السفارة الأردنية لدى لندن تتابع مع السلطات البريطانية المختصة أوضاع المواطنين المحتجزين لتأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن، والوقوف على جميع المسببات المفضية لمنعهم من دخول الأراضي البريطانية.

وأكد السفير القضاة على ضرورة تقيد المواطنين الأردنيين المسافرين إلى بريطانيا بتعليمات التأشيرة الإلكترونية الجديدة للدخول لبريطانيا ETA، واستعمالها للغايات التي أوجدت من أجلها، داعياً المواطنين الأردنيين المسافرين إلى بريطانيا للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية، ومع السفارة الأردنية في لندن، لطلب المساعدة في الحالات الطارئة وعلى مدار الساعة.

يذكر أن التصريح الإلكتروني المعروف باسم Electronic Travel Authorisation (ETA) وهو مخصص لمواطني الدول التي لا تحتاج لتأشيرة ( فيزا) ، ولا يحتاج لهذا التصريح من لديه فيزا لبريطانيا بحسب موقع وزارة الداخلية البريطانية.

https://x.com/ForeignMinistry/status/1797282254164496816