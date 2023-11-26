فريق التحرير by فريق التحرير

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بايدن: سأتحدث مع نتنياهو حول تمديد الهدنة

عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رغبته في تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل، قبل أن تنتهي صباح الاثنين.

فريق التحرير by فريق التحرير
بايدن ونتنياهو

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رغبته في تمديد الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل، حيث من المقرر أن تنتهي مدة وقف إطلاق النار بعد ساعات.

وتم الاتفاق بين حماس وإسرائيل بوساطة أمريكية مصرية قطرية على هدنة لمدة 4 أيام، تبدأ في العاشرة صباح الجمعة، وتستمر حتى صباح الاثنين.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن إن الهدف الذي يسعى لأجله اليوم هو التوصل لاتفاق حول تمديد الهدنة قبل أن تنتهي وتعود الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأشار بايدن إلى أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد قليل، في ساعة متأخرة من اليوم، الأحد، قبل ساعات قليلة من انتهاء الهدنة.

وترحب الدول العربية بتمديد اتفاق الهدنة، ونمو مباحثات وقف إطلاق النار بشأن الدائم والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي الوقت نفسه أعلن الرئيس الأمريكي عن إطلاق حماس سراح طفلة أمريكية عمرها 4 سنوات، ضمن الدفعة الثالثة في اتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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