فريق التحرير by فريق التحرير

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انهيار بورصة الدنمارك التاريخية بحريق

انهار مبنى البورصة الدنماركية القديمة بفعل حريق شب فيه صباح اليوم

فريق التحرير by فريق التحرير

انهارت قمة مبنى البورصة التاريخي في  كوبنهاغن بحريق اندلع في المبنى الذي يعد احد أقدم المباني في العاصمة الدنماركية وأبرز معالمها التاريخية والذي يلقب بـ نوتردام الدنمارك وتعلو قمته أربع ذيول متشابكة لتنانين، وهي رمزا للمدينة.

وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تعالي ألسنة اللهب في قمة المبنى الذي كان مقر بورصة كوبنهاغن وانتهى تشييده عام 1625، و وانهارت أجزاء منه قبيل السيطرة على الحريق.

وذكرت تقارير صحفية أن الحريق دمر نصف المبنى الذي يضم لوحات تاريخية لا تقدر بثمن جرى إخلائها خلال محاولة إخماد الحريق القريب من مكاتب البرلمان، وقالت وسائل إعلام دنمركية إنه تم إخلاء الساحة القريبة.

وكان يجري تجديد البورصة القديمة وتم تغطية السقالات بالأغطية البلاستيكية الواقية. ويضم حاليًا غرفة التجارة الدنماركية، التي وصفت مشاهد صباح الثلاثاء بالمشهد المروع.

ولا يزال سبب الحريق غير معروف حتى الآن، لكن خدمات الطوارئ قالت إن السقالات جعلت عملية إخماد الحريق أكثر صعوبة. ويُعتقد أن جزءًا كبيرًا من المبنى قد تعرض لأضرار بالغة بسبب الحريق، الذي يقول المسؤولون إنه كان على أشده حول برجه.

يكتسي اللون النحاسي في المبنى باللون الأخضر مع تأكسده وتظهر قمته في هذه اللقطة التي نشرها موقع بي بي سي.

خدمات الطوارئ قالت إن السقالات جعلت عملية إخماد الحريق أكثر صعوبة

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...