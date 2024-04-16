انهيار بورصة الدنمارك التاريخية بحريق

انهارت قمة مبنى البورصة التاريخي في كوبنهاغن بحريق اندلع في المبنى الذي يعد احد أقدم المباني في العاصمة الدنماركية وأبرز معالمها التاريخية والذي يلقب بـ نوتردام الدنمارك وتعلو قمته أربع ذيول متشابكة لتنانين، وهي رمزا للمدينة.

وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تعالي ألسنة اللهب في قمة المبنى الذي كان مقر بورصة كوبنهاغن وانتهى تشييده عام 1625، و وانهارت أجزاء منه قبيل السيطرة على الحريق.

وذكرت تقارير صحفية أن الحريق دمر نصف المبنى الذي يضم لوحات تاريخية لا تقدر بثمن جرى إخلائها خلال محاولة إخماد الحريق القريب من مكاتب البرلمان، وقالت وسائل إعلام دنمركية إنه تم إخلاء الساحة القريبة.

وكان يجري تجديد البورصة القديمة وتم تغطية السقالات بالأغطية البلاستيكية الواقية. ويضم حاليًا غرفة التجارة الدنماركية، التي وصفت مشاهد صباح الثلاثاء بالمشهد المروع.

ولا يزال سبب الحريق غير معروف حتى الآن، لكن خدمات الطوارئ قالت إن السقالات جعلت عملية إخماد الحريق أكثر صعوبة. ويُعتقد أن جزءًا كبيرًا من المبنى قد تعرض لأضرار بالغة بسبب الحريق، الذي يقول المسؤولون إنه كان على أشده حول برجه.

BREAKING:



Denmark is having its “Notre Dame moment”



The historical Børsen Stock Exchange building in Copenhagen is on fire.



It was built in 1625 and is one of the city’s most beautiful buildings with its elegant spire



Yesterday was the 5th anniversary of the Notre Dame fire pic.twitter.com/8j6bPsHvaD — Visegrád 24 (@visegrad24) April 16, 2024

يكتسي اللون النحاسي في المبنى باللون الأخضر مع تأكسده وتظهر قمته في هذه اللقطة التي نشرها موقع بي بي سي.

خدمات الطوارئ قالت إن السقالات جعلت عملية إخماد الحريق أكثر صعوبة