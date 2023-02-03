انفاق قياسي بـ 3,5 مليار دولار يعزز هيمنة الدوري الإنجليزي مالياً على أوروبا

زادت الهيمنة المالية للدوري الإنجليزي الممتاز في أوروبا إلى أعلى نسبة على الإطلاق، حيث شكل إنفاق أندية الدرجة الأولى الإنجليزية 79% من إجمالي انفاق بطولات كرة القدم “الخمس الكبرى” في أوروبا، كما أوردت “بي بي سي” في تقرير عن سوق الانتقالات لموسم 2022 – 2023.

وقد حطمت سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمييرليغ) الأرقام القياسية في الانفاق، حيث أنفقت الأندية الانجليزية 2,8 مليار جنيه استرليني (3,5 مليار دولار) لموسم 2022-23.

ورفعت صفقة تشيلسي البالغة 132 مليون دولار (107 ملايين جنيه إسترليني) للاعب خط وسط بنفيكا الأرجنتيني إنزو فرنانديز إجمالي نفقات أندية الدرجة الأولى في كانون الثاني (يناير) إلى 815 مليون جنيه إسترليني ( 1 مليار دولار)، مقابل 295 مليون استرليني (363 مليون دولار)، في حين انخفض الإنفاق في بطولات كرة القدم “الخمس الكبرى” في أوروبا في بنسبة 35% في يناير إلى 225 مليون جنيه إسترليني (277 مليون دولار).

وفي الواقع، أنفق تشيلسي في يناير حوالي 288 مليون جنيه إسترليني (354 مليون دولار)، أي أكثر من إجمالي جميع الأندية في الدوري الألماني والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي.

وتم إنفاق أكثر من 275 مليون جنيه إسترليني (338 مليون دولار) في يوم الموعد النهائي وحده قبل إغلاق النافذة أمام الأندية الإنجليزية في الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء.

وفي حين تم ضمان ارتفاع الإنفاق إلى رقم قياسي بعد أن تم تسجيل 1.9 مليار جنيه إسترليني (2,3 مليار دولار) في سوق الانتقالات الصيفية في أيلول / سبتمبر ، فإن الإجمالي النهائي هو ضعف الرقم القياسي السابق البالغ 1.4 مليار جنيه إسترليني (1,7 مليار دولار) في عام 2017.

كما تم بالفعل تحطيم الرقم القياسي للإنفاق الشتوي لعام 2018 البالغ 430 مليون جنيه إسترليني (529 مليون دولار) من قبل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قبل يوم الموعد النهائي يوم الثلاثاء، مع زيادة إجمالي الإنفاق في عام 2023 بنسبة 90% عن ذلك – وتقريباً ثلاثة أضعاف نافذة يناير السابقة (363 مليون دولار)، وفقاً لشركة “ديلويت” للخدمات المالية.

وقال تيم بريدج، الشريك الرئيسي في مجموعة الأعمال الرياضية في “ديلويت”: “يتجاوز إنفاق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أي شيء رأيناه من قبل. لقد تفوقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على تلك الموجودة في باقي بطولات الدوري الخمس الكبرى “في أوروبا بنحو أربعة إلى واحد في فترة الانتقالات هذه، مما سمح لها بالتمسك بلاعبيها الرئيسيين، مع جذب أفضل المواهب من الخارج”.

وتابع قائلاً : “ومع ذلك، في حين أن هناك حاجة واضحة للاستثمار في حجم الفريق وجودته للحفاظ على الميزة التنافسية، تبرز الحاجة دائماً إلى ايجاد توازن دقيق بين إعطاء الأولوية للنجاح على أرض الملعب والحفاظ على الاستدامة المالية”.