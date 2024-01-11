انسحاب مرشح جمهوري مناهض لترامب من السباق الرئيسي

انسحب المرشح الجمهوري كريس كريستي من السباق الرئاسي للولايات المتحدة الأميركية بعدما أظهرت استطلاعات الرأي فقدانه للشعبية.

ويعرف عن كريستي الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي بأنه مناهض بشكل علني للرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال كريستي البالغ من العمر 61 عاماً في خطاب ألقاه أمام أنصاره في ولاية نيو هامشير إنه توصل إلى نتيجة مفادها أنه ليس لديه طريق لتحقيق النصر، “من الواضح بالنسبة لي الليلة أنه لا يوجد طريق أمامي للفوز بالترشيح، لم يكن هدفي أبدًا أن أكون مجرد صوت ضد الكراهية والانقسام والأنانية التي أصبح عليها حزبنا في عهد دونالد ترمب”، واصفًا قراره بأنه جزء من جهوده لمنع إعادة انتخاب ترمب.

وأضاف: “ساعمل على منع تمكين دونالد ترمب من أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة مرة أخرى … وهذا الأمر أكثر أهمية من طموحي الشخصي”.

ويتّهم كريستي الرئيس السابق ترامب بأنه أناني ويفتقر للنزاهة، علماً بأنه كان من مؤيّديه في البدايات.

وكان كريستي -وهو رئيس نيابة فدرالي سابق- قد ترشح في انتخابات 2016، لكنه أنهى حملته بعد نتيجة مخيبة للآمال في الانتخابات التمهيدية بولاية نيوهامبشير، وأصبح حينها أول شخصية رفيعة بالحزب تدعم ترامب، وصار مستشاراً في حملته، لكنه غيّر موقفه في أعقاب اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول في كانون الثاني/يناير 2021 وعدم اعتراف الرئيس السابق بخسارته في انتخابات 2020.

ويبقى في قائمة مرشحي الحزب الجمهوري 4 متنافسين لانتخابات الرئاسة الأميركية، التي ستجرى في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهم: الرئيس السابق دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون دي سانتيس، والمندوبة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي.