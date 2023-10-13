هل نقضت الولايات المتحدة اتفاقها مع إيران حول المليارات الستة؟

أكّدت إيران أن الولايات المتحدة لا يمكنها “الانسحاب” من اتفاق تحرير ستة مليارات دولار من أرصدة طهران والذي ترعاه قطر، وذلك بعد تقارير أميركية عن تفاهم الدوحة وواشنطن على ذلك بعد أحداث غزة.

ونفذت واشنطن وطهران في أيلول/سبتمبر الماضي اتفاقاً لتبادل وافقت الولايات المتحدة بموجبه على نقل ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية إلى حساب خاص في قطر.

وأطلقت إيران سراح خمسة أميركيين بعد تحويل الأموال إلى حسابات في الدوحة.

غير أنّ صحيفة “واشنطن بوست” ذكرت أنّه تمّ اتخاذ قرار بمنع وصول إيران إلى هذه الأموال، بينما يواجه الرئيس جو بايدن ضغوطاً متزايدة بشأن هذه المسألة نظراً للمخاوف بشأن علاقات طهران بحماس.

وقال الناطق باسم البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة علي كريمي مقام مساء الخميس على منصة “إكس” إن “أعضاء مجلس الشيوخ المعنيين والحكومة الأميركية يدركون تماماً أنهم لا يستطيعون الانسحاب من الاتفاق”.

وأضاف “هذه الأموال مملوكة للشعب الإيراني، وستستخدمها حكومة جمهورية إيران الإسلامية لتسهيل جميع الاحتياجات الأساسية وغير الخاضعة للعقوبات للإيرانيين”.

ومنذ العملية غير المسبوقة التي نفذتها حماس ضد إسرائيل السبت، تتوجّه الأنظار إلى إيران بسبب دعمها للحركة منذ أعوام طويلة. ورغم العلاقة الوثيقة بينهما، يؤكّد القادة الإيرانيون عدم ضلوع بلادهم في الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حماس السبت ضدّ اسرائيل، العدو اللدود لإيران، الا أنهم أعربوا عن دعمهم للعملية.