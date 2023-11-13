الهند تحتل 3 مراكز بين أكثر مدن العالم تلوثا

شاركت الهند بثلاث مدن في قائمة أكثر 10 مدن في العالم تلوثا، وذلك بعد إطلاق المحتلفلين بعيد ديوالي ألعابا نارية زادت من عملية التلوث في سماء البلاد.

وحلت مدينة نيودلهي، كعادتها في المركز الأول كأكثر مدن العالم تلوثا، بحسب مجموعة (آي.كيو إير) السويسرية لقياس مستويات جودة الهواء، وبلغ مؤشر جودة الهواء فيها 407 مما يضعها في تصنيف “خطر”.

وجاءت مدينة مومباي، العاصمة المالية للهند، في المرتبة السادسة مع مؤشر جودة هواء يبلغ 157 حسب رويترز، بينما احتلت مدينة كلكاتا في شرق البلاد المركز السابع مع مؤشر جودة هواء 154.

وعندما يتراوح مؤشر جودة الهواء بين 400 إلى 500، يؤثر بالسلب على الأصحاء بينما يشكل خطرا واضحا على المرضى.

فيما يؤدي المؤشر عندما يتراوح بين 150 إلى 200، لعدم ارتياح لأولئك الذين يعانون من مشكلات خاصة بمرض الربو، والرئة، والقلب، ويعتبر المستوى من 0 إلى 50 جيدا.

وبدأت طبقة سميكة من الضباب الدخاني، في الانتشار في نيودلهي الليلة الماضية مما أدى إلى ارتفاع معدل مؤشر جودة الهواء إلى مستوى مثير للقلق بلغ 680 عند منتصف الليل.

وتحظر السلطات الهندية كل عام الألعاب النارية في العاصمة، لكن يبدو أن هذا الحظر نادرا ما يتم تطبيقه على أرض الواقع.

وأرجأت سلطات نيودلهي، قرارا سابقا بتقييد استخدام المركبات بعد هطول أمطار قليلة، مما حسّن الوضع قليلا بعد أسبوع من الهواء السام، فيما يستمر منع أنشطة البناء، وإغلاق المدارس لحماية الناس من التلوث.