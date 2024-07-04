بوزيتف تكنولوجيز: الهجمات الإلكترونية حقيقة ملموسة وليست مجرد تهديدات فقط

أشار تقرير جديد إلى ارتفاع عدد الهجمات الإلكترونية بنسبة 19 بالمئة في العام 2023 مقارنة بالعام 2022، ويعزى ذلك إلى زيادة اعتماد المؤسسات على التكنولوجيا مما يكشف عن نقاط ضعف في أنظمتها.

وباعتبار التحول الرقمي للشركات ومفهوم الحكومة الرقمية ضرورات حيوية في حياتنا، فإن حدة الصراع بين حلول الأمن الإلكتروني والتهديدات الإلكترونية باتت أشبه بمطاردة لا تنتهي.

أصبح مفهوم الحماية الإلكترونية ضرورة أساسية تحدد قدرة الشركات والحكومات والأفراد على النجاة في هذا العالم الرقمي المعاصر. فحتى لو لم تكن مستخدماً نشطاً للإنترنت وبغض النظر عما إذا كان لديك إمكانية الوصول إلى البيانات الحساسة في بيئة العمل، فإن أي بيانات شخصية لها قيمة بالنسبة للمجرمين.

ووفقاً لتقرير “مشهد التهديدات الأمنية الإلكترونية للربع الرابع في العام 2023” الصادر عن شركة بوزيتف تكنولوجيز، الشركة الرائدة في مجال الأمن الإلكتروني، تعرضت المكتبة الوطنية البريطانية لانقطاع كبير بسبب هجوم وقع في 28 أكتوبر. وكان موقع المكتبة غير متاح لأكثر من 30 يوماً. وبعد حوالي شهر تقريباً، وتحديداً في 20 نوفمبر، تم عرض حوالي 500 ألف ملف مسروق، بما في ذلك صور لجوازات سفر الموظفين وغيرها من البيانات الشخصية، للبيع على الويب المظلم.

ووفقاً لتقرير بوزيتف تكنولوجيز نجح المخترقون في سرقة البيانات الشخصية بنسبة هائلة تصل إلى 40% من إجمالي البيانات التي تم استخلاصها من المؤسسات خلال الهجمات الناجحة، وهو ما يفوق سرقة أي نوع آخر من البيانات. وعلاوة على ذلك، غالباً ما أدى استخراج البيانات الشخصية المسروقة من الشركات إلى شن هجمات إلكترونية تستهدف الأفراد.

على الرغم من اعتماد مجرمي الإنترنت على برامج التجسس والتشغيل المختلفة عند استهداف المؤسسات، إلا أن نهجهم يتغير بشكل جذري عند استهداف الأفراد.

ووفقاً للتقرير “كانت الهندسة الاجتماعية هي الطريقة الرئيسية لشن الهجمات الناجحة على الأفراد، حيث بلغت حصتها 83% من جميع الحوادث. وأدى ما يقرب من نصف جميع الهجمات الإلكترونية الناجحة في الربع الرابع إلى تسريب بيانات حساسة”.

هنا يكمن دور الوعي كأول وأهم خط دفاع ضد الهجمات الإلكترونية، ففي حين أنه من المستحيل القضاء نهائياً على مخاطر التعرض لأي أساليب هندسة اجتماعية، فإن الفرد الذي يمتلك الوعي الكافي يزيل عن نفسه خطر الوقوع ضحية لها.

ويكشف التقرير أنه “في الربع الرابع من عام 2023، ارتفع عدد الحوادث المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالربع الثالث و19 بالمائة على أساس سنوي”.

يرتبط الارتفاع المستمر في الجرائم الإلكترونية بشكل مباشر باعتماد الشركات المتزايد على التكنولوجيا حيث تسعى المزيد من الشركات نحو أتمتة المهام الروتينية وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

بينما لا يزال القطاع الخاص يكتشف فوائد تحويل عملياته إلى الإنترنت، يُعد مفهوم الدولة والعالم الرقمي المتكاملين معاً يعد أمراً قياسياً في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من صعوبة الوصول إلى الإنترنت بسبب التحديات الجغرافية وتطوير التقنيات ذات التوجه الغربي، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقف كمثال يحتذى به في مجال الحوكمة الرقمية.

يمكننا أن نشهد بالفعل تكامل أنظمة مثل “الحكومة الرقمية” في دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي على وجه التحديد. وفي الوقت نفسه، كلما زاد اعتماد الدولة على القطاع الرقمي، كلما زاد تعرضها للجرائم الإلكترونية. واستهدفت 16٪ من جميع الهجمات الإلكترونية الناجحة مؤسسات القطاع الحكومي، وكان 11٪ منها من نصيب الرعاية الصحية، كما استهدف 10٪ قطاع التصنيع بما في ذلك النفط والغاز، بينما تشارك قطاع العلوم والتعليم بنسبة 7٪ من جميع الهجمات الإلكترونية والنقل بنسبة 4٪.

وكانت 8% فقط من إجمالي الهجمات الإلكترونية الناجحة تستهدف الأفراد، وفقاً لما ذكرت شركة بوزيتف تكنولوجيز. ومع ذلك، سمحت الكميات الكبيرة من البيانات الشخصية المسروقة من المنظمات الكبرى للمجرمين بالتركيز لاحقاً على الأفراد وعلى ثرواتهم في كثير من الأحيان.

الشرق الأوسط والأمن الإلكتروني

أدى التحول الرقمي إلى نمو اقتصادي واجتماعي كبير في دول الشرق الأوسط، مما جذب أيضاً مجرمي الإنترنت الذين يسعون خلف الثروات الإقليمية التي غالباً ما تكون ثروة معتمدة على النفط.

وأكد تقرير بوزيتف تكنولوجيز، “كيف تعمل مجموعات APT في الشرق الأوسط“، على تسجيل خبراء الشركة تفاصيل لـ 141 هجوماً ناجحاً على دول الشرق الأوسط. وكانت أكثر من 80% من هذه الهجمات الإلكترونية مستهدفةً. وبحسب تقديرات الشركة، فإن الدافع الرئيسي لمجرمي الإنترنت الذين يستهدفون منطقة الشرق الأوسط هو سرقة المعلومات القيمة.

وبالنظر إلى قائمة البلدان الأكثر تعرضاً للهجوم، يتضح أنه بغض النظر عن مدى تقدم أي بلد تكنولوجياً ومدى حمايته، فإن المزيد من التحول الرقمي يفتح المزيد من المسارات والفرص أمام مجرمي الإنترنت.

استهدفت 94% من جميع هجمات القراصنة في الشرق الأوسط الخدمات الحكومية، وحلّ قطاع التصنيع ثانياً كأكثر قطاع عرضة للهجمات الإلكترونية بنسبة 81%، بما في ذلك قطاع النفط. وقد ارتفعت الهجمات عبر القطاعات طوال عام 2023 منذ بداية الصراع في غزة، في حين “تعرض المجمع الصناعي العسكري ووسائل الإعلام لهجمات أكثر تكراراً”.

إن مفهوم اكتساب المجموعات التي ترعاها الحكومات نفوذاً ومزايا جيوسياسية بدلاً من القراصنة المحايدين الذين يبحثون عن الثروة، يُلاحظ بشكل خاص في المناطق المضطربة جيوسياسياً والتي يغلب عليها الصراع.

على عكس شركات الأمن السيبراني الأخرى، فإن الهدف الرئيسي لشركة بوزيتف تكنولوجيز ليس تحقيق الربح، بل أن تكون رائدة في مجال الأمن الإلكتروني ومشاركة خبراتها الخاصة في جميع أنحاء العالم. ولهذا السبب تقوم بوزيتف تكنولوجيز منذ عام 2011 بتنظيم المؤتمر الدولي السنوي للأمن السيبراني “بوزيتف هاك دايز”، والذي عُقد هذا العام في الفترة من 23 إلى 26 مايو في موسكو، واستقطب الدعم المباشر من وزارة التنمية الرقمية الروسية. وشارك فيه أكثر من 180 من القادة ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في التعلم من الأفضل مع أكثر من 120 ألف زائر على مدى 4 أيام.