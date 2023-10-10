المنتخب السعودي في البرتغال

يواصل المنتخب السعودي لكرة القدم تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب منتجع ملعب منتجع كاسكيد في البرتغال.

ودشن الأخضر أمس الاثنين تدريباته في معسكره المقام في مدينة لاقوس البرتغالية خلال الفترة (8 – 17) من شهر أكتوبر الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.

وقسم المدير الفني “روبرتو مانشيني” البرنامج التدريبي لحصتين تدريبيتين أجريت أمس كلاهما على ملعب منتجع كاسكيد، الأولى في الفترة الصباحية، وخصصت لإجراء اختبارات اللياقة الفسيولوجية للاعبين.

ويفرض مانشي في الفترة المسائية تمارين اعتيادية تبدأ بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والمربعات بعدها يطبق مانشيني تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمه على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

واكتفى الثلاثي سالم الدوسري، ياسر الشهراني، محمد كنو بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، بحسب موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وخلال معسكر البرتغال يواجه المنتخب السعودي نيجيريا ومالي في مباريات ودية يومي 13 و17 أكتوبر على التوالي، كجزء من المرحلة الثالثة من البرنامج التحضيري للبطولة القارية.

قائمة المنتخب السعودي لمعسكر البرتغال

وضمت قائمة المنتخب السعودي 4 حراس مرمى و8 مدافعين و13 لاعباً وسط و6 مهاجمين.

حراس المرمى: محمد العويس (الهلال) ونواف العقيدي (النصر) ورغيد النجار (النصر) وحامد الشنقيطي (الشباب).

خط الدفاع: ياسر الشهراني (الهلال) وعلي البلوحي (الهلال) وسعود عبد الحميد (الهلال) وسلطان الغنام (النصر) وعبدالله العامري (النصر) وحسن التمبكتي (الهلال) وزكريا هوساوي (الاتحاد) وحسن قادش (الاتحاد).

خط الوسط: سالم الدوسري (الهلال) وفهد المولد (الشباب) وسلمان الفرج (الهلال) ومحمد كانو (الهلال) وعبدالله المالكي (الهلال) وسامي النجعي (النصر) وعبدالرحمن غريب (النصر) وعبدالله الخيباري (النصر) وناصر الدوسري (الهلال) وأيمن يحيى (النصر) وعلي هزازي (الاتفاق) وفيصل الغامدي (الاتحاد) وعيد المولد (الأخدود).

خط الهجوم: فراس البريكان (الهلال) وعبدالله الحمدان (الهلال) وصالح الشهري (الهلال) وهارون كامارا (الاتحاد) وهيثم عسيري (الأهلي) ومحمد ماران (النصر).

ويأتي المنتخب السعودي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قيرغستان، تايلاند.