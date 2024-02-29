فريق التحرير by فريق التحرير

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المصارف السعودية تزيد قروضها الشخصية 6 مليارات ريال في يناير

ارتفع إجمالي الإئتمان المصرفي في السعودية بنسبة 1,5% وبواقع 38 مليار ريال إلى 2,621 تريليون ريال في يناير مقارنة مع 2,583 تريليون ريال بنهاية 2023.

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفع إجمالي القروض الشخصية المقدمة من المصارف السعودية بنسبة 0.5% وبواقع 6 مليارات ريال إلى 1,249 تريليون ريال في كانون الثاني / يناير 2024 مقارنة مع 1,243 تريليون ريال بنهاية عام 2023 وفق تحليل “أريبيان بزنس” لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وارتفعت قروض التعليم المقدمة من المصارف السعودية من 6,28 مليار ريال بنهاية عام 2023 إلى  6,33 مليار ريال في يناير.

وارتفع إجمالي الإئتمان المصرفي في المملكة العربية السعودية بنسبة 1,5% وبواقع 38 مليار ريال إلى 2,621 تريليون ريال في يناير مقارنة مع 2,583 تريليون ريال بنهاية 2023.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...