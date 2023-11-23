المئات من عشاق الفورمولا1 يتوافدون إلى حلبة مرسى ياس  

(تحديث للخبر) -وصلت فرق الفورمولا1 العشرة المشاركة في النسخة 15 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لفورمولا1 في أبوظبي إلى حلبة مرسى ياس لخوض منافسات السباق الختامي لموسم 2023 من بطولة العالم فورمولا1.

واستقبلت حلبة مرسى ياس أعضاء الفرق المشاركة في سباق هذا الموسم بعد اختتام منافسات سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى والتي استطاع خلالها السائق ماكس فيرستابن تحقيق فوزه الثامن عشر خلال الموسم الحالي للفورمولا1.

وعلى الرغم من تمّكن فريق ريد بُل وسائقه ماكس فيرستابن من حسم بطولتي الصانعين والسائقين لهذا العام بعد هيمنة قوية على مجريات بطولة 2023، إلا أن أنظار متابعي سباقات الفورمولا1 وعشاق رياضة سباق السيارات في جميع أنحاء العالم تتجه إلى سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي والذي من المتوقع أن يجذب أكبر عدد من الحضور خلال مسيرته الممتدة على مدار 15 عاماً.

ومن المتوقع أن يشهد سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 لعام 2023 الكثير من المنافسات المشوّقة بين المتسابقين، وأبرزهم كارلوس ساينز وفرناندو ألونسو الذان يحتلان المركز الرابع من البطولة حالياً برصيد 200 نقطة لكل منهما، في حين يتأخر عنهما كل من لاندو نوريس وشارل لوكلير بفارق خمس وإثني عشر نقطة على الترتيب. أما في بطولة الصانعين، يبذل فريق فيراري كل ما في وسعه لتحقيق المركز الثاني على حساب فريق ميرسيدس الذي يتقدم عن الأول بفارق 4 نقاط حالياً، في حين يتنافس كل من فريقي مكلارين وأستون مارتن على المركز الرابع في البطولة، حيث يتقدم مكلارين بفارق 11 نقطة.

وخاض العديد من مشجعي الفورمولا1 تجربة لا تُنسى خلال جولة منطقة الصيانة في حلبة مرسى ياس التي تعد جزءاً من فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2023.

وبينما تستعد حلبة مرسى ياس لاستضافة النسخة الخامسة عشرة من جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، أُتيحت الفرصة أمام المشجعين من مختلف الأعمار لمشاهدة فنيي ومسؤولي فرق الفورمولا1 في مرائب السائقين وهم يقومون بالتحضيرات اللازمة قبيل انطلاق التجارب الحرة يوم الجمعة.

و تنطلق فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي لعام 2023 في نسخته الخامسة العشرة وسط حضور جماهيري كبير ولإقبال هائل على الحدث الذي نفدت جميع تذاكره.

(Photo by Gareth Harford / Motorsport Images Photographer)

وتوافد الآلاف من عشاق الفورمولا1 إلى حلبة مرسى ياس في اليوم الافتتاحي من المهرجان الرياضي الترفيهي الذي تمتد فعالياته على مدار أربعة أيام للمشاركة في أنشطة الجولة المفتوحة في منطقة الصيانة، التي تفتتح النسخة المتوقعة بأن تكون الأضخم في مسيرة سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1.

وفي أجواء بطولة العالم للفورمولا1 هيمن الهولندي ماكس فيرستابن على المنافسات وحسم لقب بطولة العالم للسائقين في سباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا1، بعد موسم مذهل حقق خلاله رقمًا قياسيًا بعدد الانتصارات مسجلًا 18 فوزًا من على روزنامة البطولة المكونة من 23 سباق، ويسعى سائق فريق ريد بل إلى تحقيق الفوز في حلبة مرسى ياس للمرة الرابعة على التوالي وزيادة عدد انتصاراته في هذا الموسم إلى 19 فوزًا.

ولأول مرة في مسيرة فريق ريد بل استطاع سائقا الفريق تحقيق المركزين الأول والثاني في بطولة السائقين فيما استطاع الفريق حسم لقب بطولة الصانعين أيضاً، وفيما ضمن لويس هاملتون المركز الثالث على ترتيب البطولة لا تزال المنافسات على أشدها على المركز الرابع لبطولة السائقين، حيث تفصل 12 نقطة أربعة سائقين هم كارلوس ساينز (200 نقطة) فيرناندو ألونسو (200 نقطة) ولاندو نوريس (195 نقطة) وشارل لوكلير (188 نقطة). ويصل السائقون الأربعة إلى أبوظبي في ظل انتعاش أداء فرقهم خلال الجولات الأخيرة من البطولة.

وبالإضافة إلى متابعة نخبة من أفضل سائقي السباقات في العالم يخوضون منافسات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، والمواهب الشابة في عالمي السباقات التي تشارك في منافسات بطولة فورمولا2 وجولة كأس فورمولا4 الإمارات، تقدم عطلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي لجمهورها العالمي برنامجًا مذهلًا من الأنشطة والترفيهية الممتعة في أرجاء حلبة مرسى ياس وجزيرة ياس.

وتلبيةً للإقبال الجماهيري غير المسبوق على تذاكر السباق، بادر منظمو الحدث إلى توفير مجموعة واسعة من التجارب المميزة وباقات التذاكر الجديدة التي توفر إطلالات فريدة على مسار السباق، بما في ذلك مدرج المسار المستقيم الغربي وشرفة المنعطف الثاني.

وتشهد حفلات مهرجان ياسلام لما بعد السباق المقدمة من e& في الاتحاد بارك حضور نخبة من كبار نجوم الغناء والموسيقى العالميين على مدار أربع أمسيات.

وتحيي كل من نجمة موسيقى البوب آفا ماكس وأسطورة الموسيقى الالكترونية الراقصة تييستو حفلة يوم الخميس، فيما يمتع نجم موسيقى الآر إن بي كريس براون جمهور الحدث بمجموعة من أجمل أغانيه يوم الجمعة، وتعتلي أيقونة موسيقىى الكونتري والبوب العالمية المخضرمة شانيا تواين منصة الاتحاد بارك يوم السبت، فيما تختتم فرق فو فايترز المدرجة على قائمة مشاهير موسيقى الروك أند رلو فعاليات عطلة الأسبوع بحفل موسيقي صاخب تحييه مساء الأحد.

كما يقدم منظمو سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2023 لضيوف الحدث تجربة رقمية مميزة، من خلال تطبيق Abu Dhabi GP الذي يوفر مركزاً رقمياً متكاملاً لحاملي تذاكر السباق الختامي على روزنامة بطولة العالم للفورمولا1، ويتيح لهم إدارة تنظيم جدولهم خلال عطلة أسبوع السباق.

وتفتح مناطق الواحات في حلبة مرسى ياس أبوابها لجمهور الفورمولا1 من الخميس ولغاية الأحد، حيث تقدم لهم مجموعة واسعة ومتنوعة من الأنشطة الترفيهية المناسبة للزوار من مختلف الأعمار، ابتداءً من الفعاليات المستوحاة من بطولة العالم للفورمولا1 وصولًا إلى الأنشطة الترفيهية الحية والاستعراضات المباشرة، فيما يمكن لحاملي تذاكر السباق الاستمتاع بالدخول المجاني إلى عدد من الوجهات الترفيهية والثقافية التي تتميز بها أبوظبي، بما في ذلك الدخول مجانًا إلى إحدى المدن الترفيهية في جزيرة ياي، بالإضافة إلى متحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن.

فيما توفر باقات الترقية إلى الدائرة الذهبية لحفلات ما بعد السباق، وباقات الضيافة الراقية المتجددة فرصة مميزة لجمهور السباق للاستمتاع بعطلة أسبوع السباق في أجواء مفعمة بالرفاهية والمتعة.