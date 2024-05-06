القدية تكشف النقاب عن “أكواريبيا” أكبر منتزه مائي في المنطقة

أعلنت شركة القدية للاستثمار اليوم عن افتتاح “أكواريبيا”، أول مدينة مائية من نوعها في المملكة العربية السعودية وأكبر منتزه مائي في المنطقة.

يقع “أكواريبيا” في قلب مدينة القدية، ويهدف إلى أن يكون وجهة ترفيهية عالمية المستوى تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

يتميز “أكواريبيا” بتصميمه الفريد المستوحى من ينابيع المياه الصحراوية القديمة والحياة البرية في القدية. يضم المنتزه 22 لعبة وتجربة مائية مناسبة لجميع أفراد العائلة، بما في ذلك خمسة أرقام قياسية عالمية. تشمل هذه الأرقام القياسية أول حلقة مائية مزدوجة في العالم، وأطول وأعلى أفعوانية مائية مع أعلى نقطة قفز، وأطول وأعلى مسار سباقمائي، وأطول منزلق مائي، وأكبر لعبة في العالم على الإطلاق.

بالإضافة إلى الألعاب المائية المثيرة، يضم “أكواريبيا” أيضًا أول رحلة مغامرة تحت الماء في المملكة، ومنطقة مخصصة للرياضات المائية، وحوض سباحة لركوب الأمواج. كما يوفر المنتزه مرافق غامرة ومناظر طبيعية خلابة تجعله وجهة مثالية لقضاء يوم ممتع مع العائلة والأصدقاء.

يتعهد “أكواريبيا” بأعلى معايير الاستدامة. يعتمد المنتزه على أنظمة متقدمة لتقليل هدر المياه واستهلاك الطاقة. كما يهدف مشروع “6 فلاجز مدينة القدية” إلى إعادة تدوير أكثر من 80% من النفايات التشغيلية.

يمثل “أكواريبيا” علامة فارقة مهمة لمدينة القدية ولقطاع الترفيه والسياحة والرياضة في المملكة العربية السعودية. سيساهم المنتزه في تنويع اقتصاد المملكة وخلق المزيد من فرص العمل. كما سيوفر للزوار تجربة ترفيهية فريدة من نوعها لا مثيل لها في المنطقة.

من المقرر افتتاح “أكواريبيا” و”6 فلاجز مدينة القدية” في عام 2025. سيُساهم افتتاح هذين المتنزهين في تعزيز السياحة المحلية وخلق فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.