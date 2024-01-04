العطية يسعى للقب سادس في رالي داكار السعودية 2024

يسعى القطري ناصر العطية للفوز بلقبه الثالث على التوالي والسادس في تاريخ مشاركاته في رالي داكار السعودية الذي ينطلق غدا الجمعة في مرحلته التحضيرية من منطقة العلا.

ويأمل العطية بأن يصبح السائق الثالث الذي يفوز بلقب رالي داكار 3 مرات توالياً، وذلك بعد الفنلندي آري فاتانن (1989 و1990 و1991) والفرنسي بيار لارتيغ (1994 و1995 و1996).

وفاز العطية بلقب الرالي في الأعوام 2011، 2015، 2019، 2022 و2023.

ولن تكون مهمة العطية سهلة لأنه سيواجه أخصاماً من الطراز الأول يتقدمهم الفرنسي سيباستيان لوب صاحب الرقم القياسي في عدد المرات المتتالية للفوز ببطولة العالم للراليات ( 9 مرات بين العامين 2004 و2012)، والإسباني كارلوس ساينس والفرنسي الآخر ستيفان بيترهانسيل.

وانتقل العطية هذا الموسم إلى فريق برودرايف وهو نفس الفريق الذي يقود لصالحه لوب، ما يشعل المنافسة بين البطلين بشكل أكبر.

العطية البطل الأولمبي

ويعد ناصر العطية (53 عاماً) من أكثر الرياضيين شهرة في قطر والعالم العربي، كون تفوقه لا ينحصر في الرياضات المكانيكية التي تعتمد على السرعة وتجاوز المطبات والمراحل الخاصة في سباقات الرالي، فهو أيضاً بطل أولمبي في رياضة الرماية إذ فاز بالميدالية البرونزية في أولمبياد لندن عام 2012 ويستعد للمشاركة للمرة السابعة في دورة أولمبية الصيف المقبل في باريس.

قال العطية للموقع الرسمي للرالي “كان رالي دكار الأخير صعباً على الجميع. من الصعب التصديق أنني تمكنت من الاحتفاظ بلقبي”.

وأضاف: “أنا سعيد جداً بفوزي خمس مرات. ويسعدني الآن أن أكون جزءاً من فريق جديد وأن أخوض تحدياً جديداً في داكار”.

وتابع “يمنحني حافزاً جديداً في سعيي للفوز في دكار. لقد فزت باللقب خمس مرات مع ثلاثة فرق مختلفة. سنصنع تاريخاً في الرالي إذا فزنا بدكار 2024 مع برودرايف هانتر”.

رالي داكار في سطور أبصر رالي دكار النور في 26 كانون الأول/ديسمبر 1978

انطلق السابق الأول من ساحة تروكاديرو في باريس وانتهى في العاصمة السنغالية داكار.

شارك في السباق الأول 182مركبة

ظل السباق يعرف باسم رالي باريس – داكار حتى عام 2006

تحول إلى رالي داكار عام 2007 وحافظ على ربط أوروربا بإفريقيا

في عام 2008 اجري السباق هنغاريا ورومانيا نظراً لأن للتهديدات الأمنية في القارة السمراء

انتقل عام 2009 إلى القارة الأميركية الجنوبية واستمر لعشر سنوات

في عام 2020 أقيمت النسخة الأولى من رالي داكار السعودية على أرض المملكة

أثنى العطية على زميله الجديد لوب، مؤكداً أنه يكنّ له “الكثير من الاحترام”.

وما زال لوب المشارك للمرة الثامنة في الرالي يلهث خلف لقبه الأول في داكار، علماً أنه احتل المركز الثاني في النسختين الأخيرتين خلف العطية.

وقال الفرنسي البالغ 49 عاماً “ما أتذكره من رالي داكار الأخير هو أن المركز الثاني كان بمثابة حافز للمستقبل لأننا كان بامكاننا دخول معترك المنافسة”.