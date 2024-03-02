العراق واليمن ودول أفريقية في صدارة دول العالم بالولادات ومعدل الخصوبة

ستكتسح دول أفريقية العالم بغالبية جيل الشباب القادم منها فيما يتصدر العراق واليمن الدول العربية والعالم بمعدلات الخصوبة والولادات، في وقت تبرز دول أفريقية صاعدة بمستويات كبيرة من معدل الولادات الجديدة مثل النيجر، التي تحل في صدارة الدول في العالم تليها الصومال وتشاد والكونغو، وذلك بسبب ضعف تعلم المرأة وسبل تنظيم الأسرة وضعف القطاع الصحي، يأتي ذلك في وقت حطمت كوريا الجنوبية الرقم القياسي الخاص بها عندما أعلنت مؤخرا أنه اعتبارًا من عام 2023، انخفض معدل الخصوبة لديها إلى 0.72 مولودًا فقط لكل امرأة بفضل زيادة فرص الحصول على وسائل منع الحمل وتعليم المزيد من النساء وتوجههن إلى العمل.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان أفريقيا بحلول عام 2050 إلى ما يقرب من 2.5 مليار نسمة من قرابة مليار و200 مليون نسمة حاليا.

تختلف الأحوال في العالم النامي حيث تعمل معدلات الخصوبة المرتفعة على تغذية النمو السكاني العالمي المستمر. وبلغ معدل الخصوبة في دولة النيجر الواقعة في غرب إفريقيا 6.8 في عام 2021، وهو المعدل الأعلى في العالم الذي أدرجه البنك الدولي، تليها الصومال وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ومن بين 33 دولة في العالم حيث أنجبت النساء 4 أطفال أو أكثر في المتوسط، كانت 31 دولة في أفريقيا في ذلك العام.

تُظهر خارطة بيانات للمقارنة بين البلدان اعتبارًا من عام 2021 أنه حتى ذلك الحين كانت كوريا الجنوبية واحدة من الأماكن القليلة في العالم التي يقل فيها معدل الخصوبة عن 1.

وفي اليابان، التي أعلنت مؤخرا عن انخفاض عدد المواليد بنسبة 5% إلى مستوى قياسي بلغ 758631، بقي معدل المواليد عند 1.26. وهذا يضع البلاد بين حوالي 90 دولة في العالم حيث لا ينمو عدد السكان بشكل مستقل عن الهجرة.

يوجد أيضًا في هذه المجموعة العديد من الدول من أوروبا والأمريكتين وجنوب شرق آسيا. معظم البلدان التي تفقد الخصوبة هي أفضل نموا، وأسباب هذا الاتجاه تشمل زيادة فرص الحصول على وسائل منع الحمل وتعليم المزيد من النساء وتوجههن إلى العمل.

في المتوسط، كانت النساء في عام 1963 ينجبن 5.3 أطفال في حياتهم، وبحلول عام 2021، انخفض هذا العدد إلى أكثر من النصف إلى 2.3. وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد سكان العالم بنحو 150 في المائة من 3.2 مليار إلى 7.9 مليار. إن حقيقة أن السكان استمروا في النمو على الرغم من انخفاض الخصوبة العالمية يرتبطان بمتوسط العمر المتوقع الأطول وانخفاض معدل الوفيات بين الأطفال. وتتوقع الأمم المتحدة أن تصل الخصوبة العالمية إلى مستوى الإحلال الأدنى وهو 2.1 بحلول منتصف القرن، بينما من المتوقع أن يبدأ عدد سكان العالم في الانخفاض قرب نهاية هذا القرن.