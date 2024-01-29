الصين.. انتعاش مبيعات السلع الفاخرة

نما سوق المنتجات الفاخرة الشخصية في الصين بنحو 12% في العام الماضي ليصل إلى أكثر من 400 مليار يوان (56.43 مليار دولار)، بحسب تقرير لشركة “باين أند كومباني” الاستشارية.

وعلى الرغم من أن هذا لم يعد بعد إلى مستويات عام 2021، إلا أن محللي الصناعة يتوقعون أن ينمو السوق الصيني للسلع الفاخرة في السنوات المقبلة.

وقالت ويوي شينغ، الشريكة في “باين أند كومباني” في قسم المنتجات الاستهلاكية وممارسات البيع بالتجزئة في الصين الكبرى، إن المشتريات الفاخرة في الصين شكلت حوالي 16% من السوق العالمية العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 20% على الأقل في عام 2030.

وأضافت أن العلامات التجارية الفاخرة التي نجحت في الصين هي تلك التي تركز على المنتجات ذات الجودة العالية والقيمة المميزة.

السلع الفاخرة والأسواق المتخصصة

وبشكل إجمالي، انتعش حوالي نصف العلامات التجارية الرائدة والعديد من العلامات التجارية المتخصصة، إلى مستويات مبيعات عام 2021.

وقال التقرير: “لقد حققت العلامات التجارية المتخصصة التي استثمرت باستمرار في بناء جاذبية العلامة التجارية على مدار عدة سنوات نجاحًا”.

وبينما تتنافس الشركات على شريحة من السوق الاستهلاكية الصينية، فإن إحدى القطاعات الناشئة هي الفراش والكتان الفاخرة.

وقد تم عقد أربع صفقات استثمارية على الأقل في هذه الفئة خلال الـ 18 شهرًا الماضية.

وقالت آشلي دودارينوك، مؤسسة شركة “تشوزان”، وهي شركة استشارات تسويقية صينية: “إن مواقف المستهلكين تجاه منتجات الفراش تتغير تدريجياً، مع وجود المزيد من المستهلكين الراغبين في دفع ثمن الفراش عالي الجودة والتركيز بشكل أكبر على جودة المنتج ووظائفه والخدمات الإضافية”.

ومع ذلك، فإن السوق المحتملة غير مستغلة نسبيا.

في حين أن المستهلكين الأميركيين يمثلون أكثر من 40% من السوق العالمية لمنسوجات الأسِرَّة والحمامات الفاخرة، فإن المستهلكين الصينيين يمثلون حاليًا حوالي 5% فقط أو أقل، وفقًا لتقديرات معهد أبحاث المستهلك التابع لشركة ZWC Partners.

ووجد بحثهم أن قطاع الرفاهية الصينية الفاخرة وبأسعار معقولة من سوق الأسرة والحمامات والمنسوجات بلغ حوالي 700 مليون دولار في عام 2023، وهو جزء صغير من سوق الفراش المحلية التي يبلغ حجمها حوالي 10 مليارات دولار.