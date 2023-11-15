حصاد ثاني أيام معرض دبي.. 48 طائرة تجارية في 3 صفقات

وقع عملاقا شركات تصنيع الطائرات، “بوينغ” الأمريكية، و”إيرباص” الأوروبية، عقود 3 صفقات رئيسية، تتضمن طلبيات مؤكدة إلى 48 طائرة، منها 10 طائرات من شركة “إيرباص”، و38 طائرة من شركة “بوينغ”، وذلك خلال اليوم الثاني من معرض دبي للطيران.

تمت الصفقات مع شركات مصر للطيران بواقع 10 طائرات من “إيرباص”، والخطوط الجوية الإثيوبية بواقع 31 طائرة من “بوينغ”، وشركة ” سكات إيرلاينز” الكازاخستانية، بواقع 7 طائرات من “بوينغ”.

الخطوط الجوية الإثيوبية

أعلنت شركة “بوينغ”، والخطوط الجوية الإثيوبية، الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء الإماراتية، أن الناقلة طلبت 31 طائرة شملت:

11 طائرة 787 دريملاينر، مع خيار شراء 15 طائرة إضافية.

20 طائرة 737 ماكس مع خيار شراء 21 طائرة إضافية.

وتمثل الاتفاقية، التي وقعتها الناقلة الوطنية الإثيوبية في معرض دبي للطيران، أكبر عملية شراء لطائرات بوينغ على الإطلاق في تاريخ أفريقيا.

وتشير توقعات “بوينغ” للسوق التجارية لأفريقيا إلى أن القارة ستحتاج إلى 1025 طائرة خلال العقدين المقبلين، ومن المتوقع أن تكون أكثر من 70 % من عمليات التسليم التجارية عبارة عن طائرات نفاثة ذات ممر واحد.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو الإجمالي للحركة الجوية في إفريقيا 7.4 % حتى عام 2042، وهو ثالث أعلى معدل بين مناطق العالم وأعلى من متوسط معدل النمو العالمي البالغ 6.1%.

“سكات إيرلاينز” الكازاخستانية

وأعلنت “بوينغ”، و” سكات إيرلاينز” الكازاخستانية، الثلاثاء، خلال اليوم الثاني من معرض دبي للطيران، عن طلب شراء 7 طائرات من طراز 737-8، وسيؤدي الطلب الأخير إلى مضاعفة أسطول طائرات شركة سكات من طراز 737 تقريبا، في وقت تتطلع فيه الشركة إلى فتح طرق جديدة إلى وجهات أوروبية.

مصر للطيران

وأعلنت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، الثلاثاء، عن توقيع صفقة جديدة لشراء 10 طائرات إيرباص من طراز A350-900.

وتأتي هذه الصفقة في إطار سعى الناقل الوطني المصري، الدائم لتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي، ومنح العملاء أفضل تجربة طيران على شبكة الخطوط الجوية الممتدة في مختلف أنحاء العالم.