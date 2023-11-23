السيسي: تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن خط أحمر

عبر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن رفضه دعوات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية إلى مصر والأردن خلال الفترة المقبلة.

وخلال كلمة للرئيس المصري وسط حشود جماهيرية باستاد القاهرة الدولي، أكد أن تهجير الفلسطينيين “خط أحمر” بالنسبة لبلاده، ولن يتم قبول هذا الأمر أبدا.

ونظمت مصر مؤتمرا جماهيريا داعما لفلسطين في استاد القاهرة الدولي قبل ساعات من الهدنة التي تستمر 4 أيام بداية من صباح الجمعة، يتوقف خلالها إطلاق النار نهائيا، ويتم دخول نحو 300 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح المصري إلى قطاع غزة، مع عمليات تبادل الرهائن.

وأضاف الرئيس المصري: “تابعت بنفسي إدارة الأزمة الفلسطينية في الفترة الماضية على مدار الساعة، ونجحنا في التوصل إلى هدنة إنسانية بمشاركة قطر وأمريكا”.

وتابع السيسي: “القضية الفلسطينية تواجه منحى شديد الخطورة والحساسية، ونحن ندرك جيدا أن ارتكاب المجازر يؤدي إلى تصفية القضية وتهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه في النهاية”.

وأردف الرئيس المصري: “موقفنا واضح وحاسم، وهو رفض تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر والأردن، يجب أن يعترف العالم بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأنهى: “لم نغلق معبر رفح أبدا، حافظنا على جعله مفتوحا طوال فترة الأزمة، ونجحنا في إدخال 12 ألف طن من المساعدات إلى غزة، منها 70% قدمتها مصر بمفردها”.