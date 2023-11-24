السعودية تستضيف مؤتمر الطاقة العالمي بمشاركة 7000 آلاف متخصص

تستضيف وزارة الطاقة السعودية، النسخة الـ 27 لمؤتمر الطاقة العالمي خلال الفترة من 26 إلى 29 من شهر أكتوبر لعام 2026.

ويسهم مؤتمر الطاقة العالمي في دعم تحولات الطاقة لأكثر من قرن عبر ربط الذين يمثلون جميع اهتمامات الطاقة من جميع أنحاء العالم.

تفاصيل مؤتمر الطاقة العالمي 2026

يشهد مشاركة 7000 من أصحاب المصلحة الدوليين في مجال الطاقة

يضم 70 وزيرًا

يجمع مؤتمر الطاقة العالمي 150 متحدثًا تنفيذيًا

يضم أكثر من 250 متحدثًا عاماً

يربط بين القطاعات، والمناطق الجغرافية، والأنظمة لتحقيق تحول طاقة أكثر عدالة

تحقيق مؤتمر الطاقة العالمي

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة: “لا شك أن مؤتمر الطاقة العالمي، الذي انطلق منذ قرن، يحظى بمكانة خاصة لدى قيادات قطاع الطاقة في العالم وستسعى المملكة لتحقيق الأهداف المنشودة للمؤتمر، والتي تتطلع إليها المملكة من خلال رؤية السعودية 2030”.

العرض التنافسي للمملكة

من جانبه، قال الدكتور مايك هوارد، رئيس مجلس القادة في مجلس الطاقة العالمي: “أظهر العرض التنافسي للسعودية بوضوح رؤيتها الإستراتيجية لمؤتمر الطاقة العالمي، حيث تضمن العرض دعمًا مؤسسيًا وحكوميًا قويين”.

وأضاف: “سيسلط المؤتمر الضوء على رؤية المملكة الاستراتيجية لمستقبل الطاقة في ظل العالم المتغير”.

وستصبح العاصمة السعودية الرياض المستضيف الرسمي لمؤتمر الطاقة العالمي بعد انعقاد النسخة الـ 26 لمؤتمر الطاقة العالمي في مدينة روتردام، هولندا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.