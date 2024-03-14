السعودية.. التضخم يسجل أعلى مستوياته في 6 أشهر بفعل ارتفاع الإيجارات

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن تسارع معدل التضخم خلال شباط/فبراير الماضي ليصل إلى 1.8%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ آب/أغسطس 2023.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10%، وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3%.
ولعبت أسعار الإيجارات دورًا رئيسيًا في ارتفاع التضخم خلال شباط/فبراير، حيث ارتفعت إيجارات الفلل بنسبة 9.1%، والشقق بنسبة 8.2%.
وشهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 1.3% خلال الشهر المنصرم، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 7.6%.
كذلك ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية الأخرى، مثل الأرز والدقيق واللحوم، بنسب متفاوتة.
وشهدت بعض القطاعات الأخرى ارتفاعًا في أسعارها خلال شباط/فبراير، مثل:
- المطاعم والفنادق: 2.5%
- الترفيه والثقافة: 1.6%
- التعليم: 1.2%
في المقابل، انخفضت أسعار بعض القطاعات مثل:
- تأثيث وتجهيزات المنزل: 3.0%
- الملابس والأحذية: 4.0%
- النقل: 0.9%