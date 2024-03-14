فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةأخبار عربية

السعودية.. التضخم يسجل أعلى مستوياته في 6 أشهر بفعل ارتفاع الإيجارات

شهدت المملكة العربية السعودية تسارعًا في معدل التضخم السنوي خلال شباط/فبراير 2024، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الإيجارات والأغذية والمشروبات.

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن تسارع معدل التضخم خلال شباط/فبراير الماضي ليصل إلى 1.8%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ آب/أغسطس 2023.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10%، وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3%.

ولعبت أسعار الإيجارات دورًا رئيسيًا في ارتفاع التضخم خلال شباط/فبراير، حيث ارتفعت إيجارات الفلل بنسبة 9.1%، والشقق بنسبة 8.2%.

وشهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 1.3% خلال الشهر المنصرم، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 7.6%.

كذلك ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية الأخرى، مثل الأرز والدقيق واللحوم، بنسب متفاوتة.

وشهدت بعض القطاعات الأخرى ارتفاعًا في أسعارها خلال شباط/فبراير، مثل:

  • المطاعم والفنادق: 2.5%
  • الترفيه والثقافة: 1.6%
  • التعليم: 1.2%

في المقابل، انخفضت أسعار بعض القطاعات مثل:

  • تأثيث وتجهيزات المنزل: 3.0%
  • الملابس والأحذية: 4.0%
  • النقل: 0.9%
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...