1,6%.. السعودية تُحافظ على مستويات تضخم منخفضة مقارنة بالعالم

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) في المملكة العربية السعودية ارتفع بنسبة 1.6% في كانون الثاني/يناير 2024 مقارنة بالعام السابق.

وتعدّ هذه الزيادة أقل من المعدل المسجل في كانون الثاني/يناير 2023، والذي بلغ 3.4%.

وفي مقارنة عالمية، ظل التضخم في السعودية منخفضاً نسبياً مقارنة بالمستويات العالمية. ففي كانون الثاني/يناير 2024، بلغ التضخم 7.5% في الولايات المتحدة، بينما بلغ 5.1% في منطقة اليورو.

ويعتبر مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) مقياساً رئيسياً للتضخم في السعودية، ويعكس تغيرات الأسعار للسلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون بشكل نموذجي.

ويشكل تحليل هذا المؤشر أداة مهمة لفهم اتجاهات التضخم وتأثيره على مختلف القطاعات الاقتصادية.

ارتفاع الإيجارات في السعودية 7.8%

وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم، تظل الأسر ذات الدخل المنخفض أكثر عرضة لتأثيره. من المهم مواصلة دعم هذه الشريحة من المجتمع من خلال برامج حكومية فعالة.

وعلى صعيد المكونات الرئيسية لمؤشر CPI، سجلت الإيجارات الفعلية للمساكن أعلى زيادة، حيث ارتفعت بنسبة 9.3%. وتُعزى هذه الزيادة إلى زيادة الطلب على المساكن بسبب النمو السكاني وارتفاع تكاليف البناء ونقص المساكن في بعض المناطق.

وارتفعت أسعار السكن والمرافق بنسبة 7.8%، بينما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 3.7%. وعلى صعيد الخدمات، ارتفع قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.4%، متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%. وارتفع قسم التعليم بواقع 1.2%، بسبب زيادة رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3%.

ويُشير هذا إلى فعالية السياسات السعودية في احتواء التضخم.

وتوصي الهيئة العامة للإحصاء بمواصلة مراقبة مؤشر CPI بشكلٍ دوري لفهم اتجاهات التضخم وتأثيره على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتؤكد الهيئة على أهمية دعم الأسر ذات الدخل المنخفض والحفاظ على استقرار أسعار النفط وتنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.