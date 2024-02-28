فريق التحرير by فريق التحرير

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الرئيس الأوكراني يغادر المملكة العربية السعودية

غادر فلاديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا المملكة العربية السعودية بعد لقاء ولي العهد السعودي للحصول على دعم لخطط السلام

فريق التحرير by فريق التحرير

غادر الرياض مساء أمس الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا، والوفد المرافق له، عقب الزيارة التي قام بها للمملكة بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد التقى في الرياض الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا.

وأكد سمو ولي العهد حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.
فيما عبر الرئيس الأوكراني عن التقدير والشكر للجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن.





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فريق التحرير

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