سعر الذهب يتجاوز 2300 دولار بعد تصريحات الفيدرالي

ارتفع سعر الذهب 0.9% ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2301.21 دولار للأونصة مواصلاً صعوده المستمر الأسبوع الحالي بعد أن أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه سيكون من المناسب على الأرجح البدء في خفض أسعار الفائدة “في وقت ما هذا العام” بحسب بلومبرغ.

وارتفع سعر الذهب بأكثر من 10% هذا العام ليسجل سلسلة من الأرقام القياسية، وفي حين يعد التحول المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي أمر إيجابي للذهب، إلا أن صعوده القوي خلال الشهر الماضي دون وجود محفز واضح يبرر هذه المكاسب، وسط إقبال المستثمرين على السبائك الذهبية.

وعززت التوترات المستمرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا دور الذهب كملاذ آمن، ودعمت مشتريات البنوك المركزية الأسعار عند مستويات مرتفعة تاريخياً خلال العام الماضي، على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة.

ويتجه الذهب إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، والتي تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبينما أعاد باول التأكيد على اتباع الاحتياطي الفيدرالي نهج الانتظار والترقب، فإن مسار خفض أسعار الفائدة للبنك المركزي الأميركي سيظل دون تغيير. وقال بارت ميليك، الرئيس العالمي لاستراتيجية السلع الأساسية في “تي دي سيكيوريتيز”، إن هذا “أمر إيجابي للغاية بالنسبة للذهب لأنه يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض الفائدة بشكل ملحوظ قبل الوصول إلى هدف التضخم”.

وقال باول إن أرقام التضخم الأخيرة -رغم أنها جاءت أعلى من المتوقع- لم “تغير بشكل جوهري” الصورة العامة، وفقا لخطابه الذي ألقاه يوم الأربعاء في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا. وأشار إلى أن صناع السياسة النقدية سينتظرون ظهور علامات أوضح على انخفاض التضخم قبل خفض أسعار الفائدة.