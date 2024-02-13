سام ألتمان: الذكاء الاصطناعي أهم اختراع في تاريخ البشرية

في جلسة حوارية مميزة، أكد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة Open AI ومطور تقنية تشات جي بي تي، على إيمانه الراسخ بأهمية الذكاء الاصطناعي، واصفاً إياه بـ “أهم اختراع في تاريخ البشرية”.

أشاد ألتمان خلال مشاركته عن بعد في القمة العالمية للحكومات 2024، المقامة في دبي بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكداً على قدرتها على قيادة نقاشات عالمية حول كيفية الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال، بما يُعزز من مساهمة هذه التقنية في تحقيق التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة.

كشف ألتمان عن خطط Open AI لتطوير الجيل القادم من تقنية شات جي بي تي، شات جي بي تي 5، والذي يتوقع أن يكون أكثر ذكاءً وتشويقاً من سابقه. وأشار إلى أن تشات جي بي تي 5 سيكون متعدد المهام وأسرع، وسيتمتع بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة تُتيح له إنجاز مهام أكثر تعقيداً، مثل اكتشاف عقاقير جديدة لعلاج الأمراض المُستعصية.

تناولت النقاشات أيضاً دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين التعليم والحكومات، حيث أكد ألتمان على قدرتها على إحداث تحولات جذرية في هذين المجالين. وأشار إلى أن تقنيات مثل تشات جي بي تي يمكن أن تُستخدم لتوفير تعليم مخصص للطلاب، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مما يُساهم في تعزيز كفاءة وفعالية الأداء العام.

لم يغب عن نقاشات القمة العالمية للحكومات 2024 التحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ودعا ألتمان إلى تضافر جهود جميع الأطراف لضمان استخدام التقنية بشكل آمن ومسؤول، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحتملة مثل التحيز والتمييز.

في ختام مداخلته، وجه ألتمان رسالة للشباب، واصفاً إياهم بـ “جيل محظوظ” يعيش في أفضل عصر في تاريخ البشرية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة Open AI إلى أن الشباب هم أول من سيتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسيكون أمامهم فرص كبيرة لإطلاق شركات ناجحة وتحقيق إنجازات عظيمة.

أكد ألتمان على أهمية التعاون الدولي لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكلٍ يُفيد جميع البشر. ودعا إلى عقد اجتماعات عالمية لبحث التحديات والأخلاقيات المتعلقة بالتقنية وتطوير قوانين وتشريعات تُنظم استخدامه بشكلٍ مسؤول، بما يُعزز من مساهمته في بناء مستقبل أفضل للبشرية.